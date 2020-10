L’Ajuntament de València ha celebrat hui l’homenatge que anualment rendeix a la Policia Local

Connect on Linked in

Joan Ribó ha participat en l’acte d’entrega de condecoracions celebrat amb motiu de la festivitat d’este cos que enguany celebra el seu 150 aniversari

L’Ajuntament ha celebrat hui l’homenatge que anualment rendeix a la Policia Local, amb motiu de la festivitat d’este cos de seguretat que enguany complix el seu 150 aniversari. Durant este acte, que enguany s’ha realitzat, amb les mesures de Sanitat adequades, al Saló de Cristall, s’han entregat les condecoracions que distingeix “els millors servicis que han realitzat els efectius policials”, i s’ha premiat “el seu sacrifici en el compliment del deure, el valor, el mèrit o la llarga trajectòria professional”. En paraules de l’alcalde, “un reconeixement que este any té un sentit més especial si cap per la dedicació i l’esforç que han demostrat i demostren els i les agents per garantir la convivència i la seguretat en un context incert i complex com el que estem vivint amb la pandèmia del coronavirus”.



L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i d’altres membres de l’equip de govern, ha aprofitat este acte per “agrair l’excel·lència del servici públic del cos de la Policia Local”, que es demostra amb actuacions com la d’un dels agents hui homenejats per salvar una persona major víctima d’un incendi a Borbotó.



Joan Ribó ha explicat que els efectius de la Policia Local exerceixen el seu treball “sobre les mateixes bases del govern municipal: la proximitat, la prevenció i la mediació, amb què aspirem a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i contribuir al progrés de València cap a una ciutat sostenible, saludable i segura”. I ha defés el treball desenvolupat per este cos “que ha sigut i és essencial per tal de fer-nos a totes i a tots la vida un poc més fàcil en moments tan difícils”.



D’esta manera, el primer edil ha recordat que, a més de les tasques estrictament dedicades a l’àmbit de la seguretat ciutadana, la Policia Local ha garantit “el compliment escrupolós dels drets i deures, així com de les noves recomanacions sanitàries”; “també s’ha comprovat imprescindible la seua labor assistencial i solidària, d’ajuda a les persones més vulnerables i de col·laboració per buscar solucions davant una situació totalment insòlita”, ha afegit.



En la seua intervenció, Joan Ribó ha explicat que València necessita “una policia competent i eficaç que actue des de principis ètics per tal de desenvolupar la tasca que la ciutat li ha encomanat: vetlar per la convivència, les llibertats i drets socials”. Per això, “és important disposar d’un cos policial accessible amb capacitat de resposta i amb un esperit de col·laboració permanent, com el que han mostrat els i les agents distingits”.



150 ANYS D’HISTÒRIA



En recordar els 150 anys d’història d’este cos i parlar de la “professionalització del servici, que necessita comptar amb el nombre d’efectius i amb els mitjans adequats”, l’alcalde s’ha fet ressò de les accions de govern per recuperar la plantilla “amb la major convocatòria d’oposicions dels últims temps”. De fet, segons ha detallat, “este govern municipal ha posat en marxa oposicions per cobrir 161 places d’agents, sens dubte, una de les més multitudinàries de la història d’este Ajuntament, i a finals d’any s’aprovarà la nova oferta d’ocupació pública on es tractarà d’ampliar les places amb les jubilacions que s’hagen produït enguany, per tal de reforçar l’estructura d’este cos”, ha explicat.



“Volem que la Policial Local de València dispose dels mitjans necessaris, d’una plantilla suficient, rejovenida i en reciclatge permanent, per tal de donar una millor resposta a les necessitats de la ciutat i als reptes d’una societat moderna i, així, garantir la convivència de les valencianes i valencians”, ha assegurat el primer edil a considerar “l’evolució i modernització d’este cos, que va celebrar una de les fites més importants en incorporar al servici a les dones, l’any 1981, més d’un segle després de la seua creació”. Entre altres referents, Ribó ha destacat a creació de la policia de barri i del grup Gama, especialitzat en la prevenció de la violència de gènere; així com la incorporació del departament de Projectes Europeus i el servici de mediació policial.



“Ara ens ha tocat viure una pandèmia, i de nou, la Policia Local de València ha sabut avançar-se i adaptar-se, complint amb la seua vocació de servici públic per tal facilitar una certa normalitat a les nostres vides. I tot això amb el suport d’un govern municipal que aposta decididament per dignificar-ne el treball i el valor”, ha conclòs abans de reiterar el seu agraïment pel treball que els i les agents, que estan presents en cada barri, aporten a la ciutat de València”.



Per la seua banda, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha instat els agents i les agents de la policia local “perquè mantinguen el seu compromís per evitar contagis i salvar vides”, ha assegurat que “este cos treballa per les persones” i que la unió “és l’essencial com a instrument per treballar per este fi”.



Entre els reconeixements, s’han entregat quinze medalles al mèrit policial individual, dos d’elles a títol pòstum, dos medalles col·lectives, com la que ha rebut l’Institut Confucio de la Universitat de València, i quatre mencions especials per a col·laboradors com l’Oficina de Denuncies de Víctimes de la Violència de Gènere i la Unió de Periodistes.



En l’acte també han participat, entre altres autoritats, el subdelegat delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio; el Secretari Autonòmic de Seguretat i