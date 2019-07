Connect on Linked in

La plaça tindrà una zona de jocs infantils i una font abeurador

L’Ajuntament de València ha començat hui els treballs per a convertir en zona de vianants la plaça Sant Sebastià i part del carrer del Doctor Peset Cervera, al barri del Botànic. L’actuació consistix en la renovació del paviment, la instal·lació d’una zona de jocs infantils i una font abeurador i el soterrament de l’actual línia elèctrica que envolta esta plaça.



La plaça de Sant Sebastià, situada davant del Jardí Botànic, ja compta amb arbratge i mobiliari urbà com ara bancs i papereres. No obstant això, l’entorn i els materials estan molt deteriorats. A més, les voreres del carrer Doctor Peset Cervera són estretes i en mal estat.



Per això, la reurbanització d’esta zona consistirà en la conversió en zona de vianants per complet de la plaça i el primer tram del carrer. D’una banda, es renovarà el paviment de la plaça i d’esta via fins al carrer de Borrull. Se’n col·locarà un de nou, de rajoles de pedra natural i de color negre, respectivament. Així mateix, es milloraran els guals per als vianants en les connexions amb els carrers de Borrull i de Quart, on a més es tornarà a asfaltar la calçada.



Respecte al mobiliari urbà, s’hi instal·larà una zona de jocs infantils, una font abeurador, bancs accessibles de fosa i fusta, sis papereres i huit aparcabicis que es col·locaran en el tram convertit en zona de vianants de Doctor Peset Cervera.



Finalment, els treballs es completaran amb el soterrament de l’actual línia elèctrica que envolta la plaça, la qual cosa permetrà la instal·lació d’un nou fanal. Esta actuació anirà acompanyada de huit escocells (sis rectangulars i dos circulars) amb la seua corresponent xarxa de reg, i un nou col·lector al costat de la façana oposada a l’església per a facilitar-hi l’evacuació de l’aigua.