Es treballa en la implantació del pagament mitjançant datàfons. Mentre no estiguen operatius en tots els centres, l’entrada serà gratuïta

“L’Ajuntament de València ha decidit recuperar gradualment l’activitat cultural de la ciutat amb la reobertura progressiva dels seus museus i monuments complint amb l’objectiu fonamental de preservar la salut pública”, tal com ha anunciat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, a l’informar de la reobertura, demà dijous, dels museus municipals de València



Amb este plantejament, la xarxa municipal de museus i monuments de València, dependent de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, a partir del dijous 21 de maig obrirà gradualment els seus centres al públic, adoptant temporalment un horari especial:



– Dimarts, dimecres i dijous: de 10 a 14 h.

– Divendres i dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.

– Diumenges i festius: de 10 a 14 h.

– Dilluns: TANCAT.



Els primers museus a obrir seran la Casa-Museu Benlliure, Casa-Museu Vicente Blasco Ibáñez, Centre Arqueològic de l’Almoina, Museu de Ciències Naturals, Museu de la Ciutat, Museu de l’arròs, Museu d’Història de València i Palau de Cervelló.



A estos recintes s’aniran afegint progressivament la resta de centres. La limitació de centres i d’horaris és deguda a la necessitat d’incrementar el personal d’atenció al públic assignat en cada centre per controlar el compliment de les mesures d’higiene i de distanciament interpersonal. Totes les persones han de col·laborar al compliment d’esta mesura.



ENTRADA GRATUÏTA



S’està treballat activament en la implantació del pagament mitjançant datàfons. Mentre no estiguen operatius en tots els centres, l’entrada serà gratuïta. Es permeten només visites individuals i familiars, entenent com a tals tant la visita d’una persona com la d’una unitat familiar o unitat de convivència anàloga. De moment, no es poden realitzar visites de grups, visites guiades ni activitats culturals o educatives. Els elements audiovisuals i tàctils, així com les taquilles o consignes no estaran en funcionament. Per seguretat, es retiraran també els fullets.



Qualsevol canvi es comunicarà oportunament a través de les pàgines web municipals i de les xarxes socials, atés que en passar a les successives fases s’esperen possibles modificacions.



“Tots els museus que demà obrin s’han preparat a consciència, adoptant les normes que exigix la legislació vigent (per a la fase 1) amb totes les mesures sanitàries de protecció tant cap als treballadors, en les mateixes instal·lacions i en els béns patrimonials, com cap als visitants, perquè estos puguen acudir als diferents espais museístics amb les màximes garanties possibles, seguint les normes i protocols exigits”, ha explicat la regidora Glòria Tello.



Així, l’aforament es limita a un terç de la capacitat habitual del museu i haurà de mantindre’s la distància mínima de seguretat de 2 metres al llarg de tota la visita. El museu posarà a la disposició dels visitants gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans. El seu ús serà obligatori per accedir al recinte. A més, s’ha reforçat la neteja de les instal·lacions i els banys.