L’Ajuntament de València, ha dut a terme durant l’any 2020 tractaments complets de control de rosegadors i insectes al districte de Quatre Carreres

Emiliano García assenyala que les séquies es revisen setmanalment

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Sanitat, ha dut a terme durant l’any 2020 tractaments complets de control de rosegadors i insectes al districte de Quatre Carreres, majoritàriament a la Punta, segons ha explicat el regidor Emiliano García. L’edil ha indicat que “s’està treballant per reforçar este tipus d’actuacions i augmentar el control sobre les plagues”.

Respecte a les actuacions realitzades, Emiliano García ha precisat que s’han dut a terme durant el mes de juny de 2020 i durant el mes de gener de 2021 i contemplen el tractament contra rosegadors i insectes en la xarxa de clavegueram municipal situada a La Punta.

Així mateix, ha indicat que durant l’any 2020 s’han dut a terme diferents inspeccions tècniques amb tractaments puntuals als carrers de Margarita Salas, María Moliner, Juan Gil Albert i Vicent Aguilera Cerni, així com al camí del Canal, per avisos d’atüallament de rosegadors i presència de mosquits traslladats per la ciutadania a través dels diferents mitjans de comunicació amb l’Ajuntament.

D’altra banda, el regidor ha assenyalat que setmanalment es revisen les séquies situades al barri de la Punta, al camí del Canal, entrada del Colero, el camí del Salinar, la zona circumdant a Mercavalència i a la ZAL, la zona de l’antic llit del riu Túria, l’entrada de Tomás Salvo i l’entrada a la Casa de l’Hombre, entre altres.

De la mateixa manera, l’edil ha indicat que la Punta és “una zona d’àrees predominantment rústiques amb grans extensions d’horta, per la qual cosa la dimensió de les zones urbanes no és significativa davant de la superfície rural pertanyent a l’horta circumdant a la ciutat, sent competència actualment del Consell Agrari Municipal el control d’este tipus de fauna”.