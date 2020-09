L’Ajuntament de València ha explicat les mesures del pla per a una” volta segura a les aules”

Connect on Linked in

Amb vigilància en l’accés als centres escolars, comprovacions de manera aleatòria per tal que els positius per COVID-19 compleixen la quarantena domiciliària i desinfeccions a fons dels centres



El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, han presentat este matí les mesures del seu pla per a crear “espais de seguretat en els col·legis” en l’inici del nou curs escolar, que es farà de manera progressiva a la ciutat de València del 7 a l’11 de setembre, i que comptarà “amb un programa de desinfecció i neteja exhaustives”, tal i com ha apuntat la regidora de Govern Interior, Luisa Notario. Una coordinació que s’estendrà tot el curs i en la qual s’establiran contactes permanents amb la Conselleria de Sanitat i Educació per a “revisar les mesures” si així fora necessari. La Policia Local de València vigilarà l’accés als centres escolars, especialment els que tinguen una major dificultat d’accessibilitat; així com s’assegurarà que les persones positives en coronavirus compleixen rigorosament la quarantena en els seus domicilis amb controls aleatoris durant tot el període lectiu. A més, el reforç de neteja i desinfecció que el consistori durà a terme en els centres educatius, dividits en quatre tipologies, suposarà una inversió d’1.600.000 euros.



En roda de premsa, Cano ha posat en valor “la coordinació” que pretén “generar espais de seguretat en les entrades als col·legis”, ja que “entenem que si tots els començaments de curs són complicats i difícils, este nou curs està fins fora de concurs perquè mai ens hem trobat amb una situació semblant”. En este sentit, el regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València ha manifestat que “hem de posar tots de la nostra part per a aconseguir que l’inici del nou curs siga el menys abrupte possible” i ha assegurat que “hem de bandejar la paraula ‘normalitat’ perquè no n’hi ha ni la hi haurà fins que hi ha una vacuna”.



El regidor ha incidit que “portem treballant mesos” en una tornada al col·legi que ha qualificat “d’ineludible”. Un projecte que Cano ha afirmat que “sorgeix d’una necessitat que ja observàvem anys anteriors en els primers dies de la tornada al col·legi i que, sumada a la situació que vivim actualment i amb el nombre de casos de coronavirus que hi ha en estos moments a la ciutat, vam entendre que era més necessari. Abastarem col·legis en tots els districtes de la ciutat de manera uniforme, uns 60 sota diversos criteris que tenen d’experiència prèvia la Policia Local, sobretot els que experimenten majors problemes d’accessibilitat”.



Per la seua part, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que “és important que els centres de la ciutat establisquen els seus esquemes d’inici de curs de portes cap a dins, però en este cas era important fer-lo també de portes cap a fora com una eina que transmeta tranquil·litat”. D’esta manera, l’objectiu és segons Ibáñez “crear una eina, afavorir l’ajuda en els primers dies d’accés al col·legi i per a millorar l’ambient de tranquil·litat que volem impulsar. Volem que la tornada a les aules siga segura i per tant, a part del Pla de Contingència, era important completar-lo amb la coordinació pel que fa a la mobilitat, arribades de les famílies, els cotxes, les portes als col·legis… que estiguérem tots en la mateixa línia”.



Ibáñez ha recordat que “som l’única Comunitat Autònoma que compta amb acords signats amb representants educatius. Vull subratllar l’esforç que s’està realitzant perquè la Comunitat Valenciana ha sigut posada d’exemple per esta previsió enfront d’altres Comunitats Autònomes que estan començant. De fet ja s’han adjudicat les 4.374 places de professorat més, 412 corresponen a la ciutat de València. De la mateixa manera també comptarem amb al voltant de 250 monitors extra de menjador i a la ciutat de València s’ha realitzat una inversió extraordinària en centres per a la ciutat de 2.450.000 euros”.



DISPOSITIU DE REFORÇ DE LA POLICIA LOCAL EN 60 CENTRES



Ibáñez ha destacat la coordinació de totes dues delegacions amb la Conselleria de Sanitat i amb la Conselleria d’Educació, amb les quals la regidora ha avançat que “el contacte serà constant durant tot el curs per a revisar i modificar les mesures que siguen necessàries”. Així mateix, Ibáñez ha explicat que la Policia Local ha detectat quins centres poden ser més vulnerables per la seua ubicació, el context del barri o altres circumstàncies”. Concretament s’han seleccionat 60 centres amb els quals Ibáñez ha matisat que s’ha contactat amb els seus respectius directors i directores per a “conéixer el seu pla d’inici de curs: horaris accés al centre i distribució dels grups dels i de les alumnes”.



Per la seua part, Cano ha matisat que “on puguem tancarem alguns carrers perquè el trànsit cap al centre escolar siga més tranquil i pacífic, fomentant en la mesura que siga possible que es vaja caminant; intentarem canalitzar-ho amb alguns elements com la tanques”.



Finalment, Aarón Cano ha incidit que “amb la informació que ens traslladen des de la Generalitat, realitzarem controls discrecionals i aleatoris però permanents a la ciutat de València per a assegurar-nos que els positius en coronavirus compleixen el confinament en els seus domicilis”. Un control que serà dut a terme per la Policia Local de València i que en cas d’incompliment hi haurà sancions econòmiques.

MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ



Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que l’Ajuntament de València, com a “responsable de la neteja i manteniment dels centres d’educació infantil i primària públics de la ciutat de València, ha estat treballant tot l’estiu en el possible escenari sanitari que es podria produir en l’inici del curs escolar”. Fruit d’eixe treball i en aplicació de les directrius marcades per la Conselleria d’Educació dins de les competències municipals, Notario ha concretat que “hem elaborat una recopilació de mesures de neteja i desinfecció a implementar en els col·legis per a previndre l’expansió de la COVID-19, que implicarà una coordinació amb les direccions dels centres educatius per a garantir la correcta aplicació d’estes mesures”.



Unes mesures que comportaran com ha indicat Notario “un important reforç de la neteja en tots els col·legis públics que implicarà la contractació de més de 100 persones”. Este reforç de neteja es realitzarà en horari escolar, petició que Notario ha recordat que demanaven les famílies i docents i que estarà en funció del nombre d’alumnes. S’han establit 4 tipologies de centres: els centres d’Educació especial que tindran un reforç de 10 hores. Esta neteja la realitzaren dos persones a raó de 5 hores cadascuna; els centres amb més de 600 alumnes tindran un reforç de 8 hores també amb dos treballadors; entre 350 i fins a 600 alumnes, 6 hores de reforç; i per a la resta de centres 4 hores de reforç.



Un reforç que Notario ha posat en valor perquè “permetrà intensificar la neteja i la desinfecció principalment de les superfícies o zones de major contacte i afluència d’alumnat i en aquells espais que ho necessiten segons la intensitat d’ús, per exemple en els lavabos i altres zones comunes”. El pressupost estimat per a fer front al reforç de la neteja en col·les durant el curs escolar és aproximadament d’1.600.000 €. “L’Ajuntament té molt clar que la salut i seguretat dels xiquets i xiquetes així com de treballadors i treballadores és prioritària i per això utilitzarà tots els recursos necessaris per a garantir-la”, ha remarcat Notario.