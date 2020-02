L’Ajuntament de València ha obert al públic el nou projecte museogràfic i expositiu de la planta baixa de la Casa Museu de Blasco Ibáñez

Connect on Linked in

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha anunciat que el consistori recuperarà el disseny original del jardí, on predominarà com a element central l’aigua

L’Ajuntament ha obert al públic el nou projecte museogràfic i expositiu de la planta baixa de la Casa Museu de Blasco Ibáñez, situada en la que va ser residència de Blasco a la platja de la Malva-rosa. El pròxim mes de març començarà la renovació de l’espai expositiu de la primera planta que, tal com ha anunciat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, estarà conclosa abans de l’estiu. A més, el Consistori recuperarà també el disseny original del jardí del xalet.



“Volem fer una posta aposta ferma per recuperar una de les figures dels valencians més internacionals que tenim, per a nosaltres és molt important la figura de de Vicente Blasco Ibáñez i això comporta, no sols posar en valor la seua figura, sinó també edificis com la seua Casa Museu. La remodelació ha canviat absolutament l’aspecte que tenia abans la planta baixa, s’ha invertit en pintar, en canviar la cartelleria, s’han introduït nous elements expositius, hem canviat la il·luminació i, en definitiva, ara és molt més comprensible per a l’espectador”.



El projecte expositiu està concebut en dos fases. Ara s’ha finalitzat la primera i, en març, començarà la segona (la corresponent a la remodelació de la primera planta de la casa). S’ha decidit fer per fases per no interrompre les visites del públic. El projecte de remodelació expositiva de tota la casa està valorant en 70.000 euros.



RECUPERACIÓ DEL JARDÍ

La casa museu que hi ha hui en dia en la Malva-rosa està situada en el mateix indret que ocupà en el seu dia el xalet original, però mentre La casa es va reconstruir seguint l’edificació originària, no va passar el mateix amb el jardó situat en la part posterior. Ara, la regidora Tello ha anunciat que l’Ajuntament recuperarà el seu disseny original.



L’extensa documentació gràfica que existeix de la casa, en la que moltes vegades es veu a l’escriptor disfrutant del jardí amb la seua família, ens mostra un jardí mediterrani, amb elements decoratius clàssics, un hort annexe i una espècie d’estany.



“Donada la importància del binomi museu-jardí, com a testimoni viu de la figura de Blasco Ibáñez, s’ha realitzat un estudi de paisatge que tracta la recuperació del patrimoni vegetal, la integració del jardí com a element discursiu museogràfic i la seua adaptació com a espai cultural, per a, després, poder recuperar el seu disseny originari”, ha dit Tello. L’estudi de paisatge ha tingut un cost de 6.000 euros.



D’altra banda, Tello ha recordat que l’Ajuntament ha restaurat ja les cariàtides i capitells de la terrassa, que ha tingut un cost de 2.250 euros i que ha estat realitzada per l’escultor Ricardo Rico. A més, la restauració de la pota de la taula de marbre continua el seu procés de rehabilitació.



Finalment, la regidora Tello també ha explicat que està en preparació el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez –obra de Mariano Benlliure- des del Museu de Belles Arts de València fins a una dependència que s’habilitarà per a l’efecte en el Cementeri General, on s’exhibirà públicament. Pel moment s’estan fent les gestions administratives corresponents amb la Generalitat i s’està realitzant el projecte tècnic. Respecte al nomenament de la nova persona directora de la casa museu, Tello ha confirmat que estan en marxa tots els tràmits i que en breu serà nomenada.