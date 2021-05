L’Ajuntament de València ha obert el termini per sol·licitar el xec escolar

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Educació, ha obert el termini per a sol·licitar el xec escolar per al pròxim curs 2021 – 2022. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha destacat que tant l’augment de la dotació econòmica com la seua ampliació al mes de juliol “són mesures per facilitar la conciliació i donar suport a les famílies que no poden fer front a una escolarització primerenca a causa de la situació de vulnerabilitat econòmica”.

Des de divendres es pot sol·licitar esta ajuda econòmica a l’escolarització infantil de 0 a 6 anys. Es tracta d’una prestació per contribuir a sufragar les despeses d’ensenyament de les famílies amb menys recursos econòmics, que podran tenir una assignació màxima de 90 euros al mes, durant 11 mensualitats, és a dir, el període de setembre a juliol. Les persones interessades tindran un termini de 30 dies naturals per a cursar la petició.

Segons ha detallat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, la dotació econòmica total destinada a esta convocatòria ascendeix a un total de 3.250.500 euros, després d'”un augment pressupostari progressiu des de l’inici d’este mandat”, amb l’objectiu d’arribar a més famílies i ampliar, sobretot, el nombre de llars que puguen rebre els 90 euros mensuals del tram major”. Ibáñez ha recordat que “gràcies a l’increment de la dotació pressupostària, en l’exercici anterior vam elevar el nombre de famílies beneficiàries, fins al punt que totes les que van complir amb els requisits van rebre assignació econòmica”.

Ibáñez ha destacat que tant l’augment de la quantia del xec escolar com la seua ampliació al mes de juliol és “l’aposta d’este equip de govern per donar suport a les famílies i afavorir la conciliació de la vida familiar, professional i personal”. Fins al present curs escolar, el període que es cobria era 10 mensualitats, és a dir, de setembre a juny.

Quant als criteris de baremació, es té en compte la renda anual familiar, l’existència de diversitat funcional, família nombrosa, persona en situació de dependència, etc. Com també en la convocatòria anterior, les bases han contemplat donar cobertura a la previsió de naixement, i les famílies amb persones afectades negativament per la sol·licitud d’un ERTO per les circumstàncies sobrevingudes de la pandèmia. Com a novetat, també es contempla que algun membre de la unitat familiar es trobe en situació d’atur.

En este sentit, Ibáñez ha explicat que “la situació actual genera unes demandes socials a les quals les administracions públiques hem de prestar tot el nostre suport; esta ajuda serveix realment com a suport econòmic a les famílies amb més dificultats, perquè els seus fills puguen començar el seu desenvolupament educatiu a les escoles infantils de la seua lliure elecció”. A més, “dins d’este suport que realitzem a les empreses que gestionen els centres d’educació infantil, cal destacar que les incloem en les ajudes parèntesi del Pla Resistir, per alleugerir la situació de dificultat econòmica per la qual estan passant com a conseqüència de la situació sanitària; d’esta manera, seguim donant suport als professionals d’este sector”.