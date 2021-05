Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde ha presidit l’acte de commemoració del 3 de maig, Dia de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

L’Ajuntament de València ha ratificat de nou enguany el seu compromís “per la igualtat, la inclusió i l’accessibilitat amb totes les persones amb diversitat funcional perquè puguen desenvolupar amb autonomia una vida digna i plena”. Així ho ha subratllat l’alcalde, Joan Ribó, durant l’acte de commemoració del Dia de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que se celebra hui, 3 de maig. L’Hemicicle Municipal ha acollit l’acte institucional, en el qual s’ha donat lectura col·lectiva al ‘Manifest pel dret de les persones amb discapacitat a un habitatge accessible, assequible i inclusiva’.

La commemoració ha comptat amb la participació de l’alcalde, la regidora de Benestar Social i Habitatge, Isabel Lozano, el president del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, CERMI, Luis Vañó, els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo, i nombrosos membres de la Corporació. Tal com ha assenyalat l’alcalde en la seua intervenció, “després del parèntesi provocat pel moment més àlgid de la pandèmia, ens retrobem per a renovar el compromís per la igualtat, la inclusió i l’accessibilitat amb les persones amb diversitat funcional, perquè puguen desenvolupar amb autonomia una vida digna”.

Ribó ha defensat la importància de les polítiques de suport a les persones de major vulnerabilitat, i ha assegurat que “la pandèmia no pot ser una excusa per a deixar de desenvolupar aquestes polítiques públiques dirigides a visibilitzar i millorar la vida de les persones més vulnerables, que són, precisament, les que tenen més risc de patir les greus conseqüències d’esta crisi”. I per això ha reivindicat “la vigència de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que ens insta a tindre una visió transversal en la gestió i incorporar la perspectiva de les persones amb diversitat funcional en totes les nostres polítiques”.

De fet, València forma part de les ciutats aliades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda Urbana, i des d’esta base es treballa en el desenvolupament del Marc Estratègic que va ser aprovat dijous passat pel Ple Municipal, amb l’objectiu de definir el model de ciutat amb l’horitzó de l’any 2030. Un acord de consens (recolzat per 31 dels 33 regidors de la Corporació) que articula la participació de tota la societat.

L’alcalde ha fet especial referència “a les polítiques de benestar social, espai públic i habitatge, a la qual està dedicat el manifest d’enguany que presenta el CERMI pel dret de les persones amb diversitat funcional a un habitatge accessible, assequible i inclusiva”. Ribó ha expressat l’adhesió de l’Ajuntament de València a este manifest, i ha agraït la tasca duta a terme per l’àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de València, així com per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’HABITATGE, UN DRET FONAMENTAL

“És incontestable que un habitatge digne és un dret fonamental, i per això des de l’Ajuntament estem desenvolupant programes d’habitatge assequible en els quals un dels col·lectius prioritaris és el de les persones amb discapacitat”, ha explicat Joan Ribó. Per part seua, el president del CERMI, Luis Vañó, ha subratllat que “encara queda molta labor per fer, i falten molts drets per aconseguir”, però ha agraït a l’Ajuntament la seua col·laboració i la seua implicació en la “important tasca de donar visibilitat a les necessitats de les persones dependents”.

Després de les intervencions de l’alcalde i del president del CERMI, s’ha procedit a la lectura del manifest, que han efectuat els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo; la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano; els portaveus dels grups municipals Popular, María José Catalá, i Ciutadans, Fernando Giner; i el secretari general i el president del CERMI, Enrique Llin i Luis Vañó, respectivament. Ha conclòs la lectura col·lectiva l’alcalde, Joan Ribó.

El text que tots ells han fet seu defensa que “l’accessibilitat del bé bàsic de l’habitatge passa, ací i ara, perquè l’agenda política assumisca amb convicció i resolga amb urgència una les següents demandes: la reforma de la Llei de propietat horitzontal, informació d’accessibilitat universal en la fitxa de l’edifici obrant en el Registre de la Propietat i en els canals i suports administratius d’edificació, la creació de Fons Públics de Rehabilitació del parc d’immobles i edificis preexistent que no reunisquen condicions d’accessibilitat i usabilitat, la creació d’un Fons Estatal de Promoció de l’Accessibilitat Universal, i l’establiment pels poders públics i administracions d’una oferta viva, actualitzada, transparent i suficient d’habitatges accessibles”

L’alcalde ha conclòs assenyalant la importància de “contribuir amb un objectiu que ha de ser universal: millorar la societat i la vida de les persones, fent-se eco de les seues necessitats i les aspiracions”.