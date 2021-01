L’Ajuntament de València ha rebut les obres del nou centre de dia per a joves del Cabanyal

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha rebut les obres del nou centre de dia per a joves del Cabanyal, a la plaça del Doctor Llorenç de la Flor, segons ha informat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano.

L’edil ha explicat que “ara el que ens queda és posar a punt els subministraments energètics, l’habilitació tecnològica i altres equipaments amb l’objectiu que entre en funcionament en el menor temps possible”. Les instal·lacions compten amb 30 places per a la “inserció social i laboral per a joves que no han tingut un desenvolupament curricular i professional adequat, per tant, es configura com a una escola de segona oportunitat”.

El nou centre de dia per a joves del Cabanyal obrirà pròximament amb 30 places i acollirà tallers d’informàtica, hostaleria, fusteria i soldadura, a més de comptar amb servici d’orientació psicològica individualitzat. Isabel Lozano ha indicat que “aquest magnífic edifici no només donarà servici als joves que formaran part del recurs, sinó també a les entitats i col·lectius del barri que vulguen gastar-lo per desenvolupar les seues activitats socials i culturals”. El recinte, amb quasi 600 metres quadrats de superfície construïda, té dues plantes, un pati interior i 14 sales que acolliran diferents usos, com ara aules de tallers, despatxos o sales multiús.

A la planta baixa se situa un magatzem i, a continuació, l’àrea de lavabos i el nucli de comunicacions. Des del passadís s’accedeix a dos tallers —d’informàtica i hostaleria— i una sala multiús. El taller d’informàtica i la sala multiusos recauen a l’exterior i el taller d’hostaleria, al pati interior, que el dota d’il·luminació i ventilació. A més, es recuperen les rajoles cara vista del pati i s’il·luminarà per complet.

A la planta primera se situen els despatxos del personal del centre, envidriats i amb llum natural provinent del pati. També hi ha lavabos, el nucli de comunicacions i una sala de reunions. El pati interior dota els despatxos i l’escala d’il·luminació i ventilació. El passadís dona accés a tres tallers que recauen directament sobre la plaça del Doctor Llorenç de la Flor: taller de suport, taller de soldadura i taller de fusteria. D’altra banda, els quatre despatxos els ocuparan el tècnic auxiliar, l’educadora social, la psicòloga i el director del centre.

En les façanes principals la fusteria és de roure massís, envernissat, i en el pati la fusteria és d’alumini lacat. A l’interior, el paviment és de rajoles de gres porcellànic amb sòcol de fusta lacat en blanc. La il·luminació de tot l’edifici és amb llum led i hi ha sistema de fred-calor amb renovació d’aire. La totalitat de l’edifici és accessible.

Segons ha explicat la regidora Lozano, “el centre de dia d’inserció sociolaboral per a joves tindrà una atenció diürna de caràcter preventiu per a la inserció social, laboral i educativa d’adolescents en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament, per pertànyer a entorns desfavorits. Es realitzaran activitats formatives i culturals, intervencions de suport educatiu, orientació psicològica individualitzada, activitats esportives, lúdiques i recreatives, orientació familiar, tallers d’iniciació professional, suport a mesures judicials al medi obert, servici diari de menjador i bo de transport. No obstant això, la idea és oferir el centre a entitats i projectes socials a les vesprades”.

Així, la regidora de Servicis Socials ha manifestat que “aquestes prestacions tenen com a objectiu prevenir situacions de marginació derivades del fracàs escolar i de problemàtiques socials, familiars, educatives o econòmiques i proporcionar a les persones usuàries el suport necessari per al desenvolupament de l’autonomia personal i l’adquisició d’habilitats que faciliten la seua incorporació a l’ocupació”.

El centre està destinat a menors de 14 a 18 anys “amb característiques de risc social i ruptura amb el sistema educatiu i formatiu, que requereixen suport específic per a la seua inserció sociolaboral, mitjançant l’adquisició d’aprenentatges i coneixements bàsics. Es tracta, en definitiva, d’una escola de segona oportunitat”.

És per això que, “després de 16 anys d’ús del local actual amb la consegüent necessitat de millores, s’ha habilitat aquest edifici de nova construcció per donar resposta a les exigències actuals. Aquest edifici permetrà preservar la qualitat de l’atenció professional, millorant les característiques de l’espai i conservant l’actual ubicació territorial del centre de dia. A més, suposarà un estalvi de quasi 20.000 euros anuals en despeses de lloguer del local actual”. “Per al govern municipal és un objectiu prioritari donar opcions de present i futur a la infància i adolescència amb situacions més complicades per garantir el seu dret a una vida plena i segura”, ha conclòs la regidora Lozano.