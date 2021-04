L’Ajuntament de València ha tallat les herbes i arbustos que creixen de forma espontània al talús de les vies del tren al barri de Sant Isidre

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo destaca que es treballa amb ADIF “per establir un conveni que ens permeta mantindre en adequades condicions els talussos”

L’Ajuntament ha tallat les herbes i arbustos que creixen de forma espontània al talús de les vies del tren al barri de Sant Isidre, que requeien sobre la vorera i molestaven els vianants. Un equip format per dos operaris ha treballat durant tres jornades en les tasques de neteja amb l’ajuda d’una màquina desbrossadora. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que la mesura respon a “un compromís amb l’associació de veïns” i ha assegurat que “continuem treballant amb ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) per establir un conveni que ens permeta mantindre en adequades condicions els talussos per practicar una jardineria molt natural i amb poc requeriment de manteniment però en adequades condicions”.

La vegetació de creixement espontani del talús de les vies del tren a Sant Isidre assolix un tamany que acaba tocant el paviment, la qual cosa resulta molesta per als vianants. “Esta neteja fins a tota l’altura del talús, que té uns sis metres, és més complicada i la fa periòdicament ADIF, ja que les herbes i arbustos tornen a créixer en el termini de sis mesos, però esta vegada hem actuat des de l’Ajuntament per petició del veïnat”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Per això, “als efectes de manteniment i afecció al veïnat, s’ha fet tota la neteja i s’ha arreplegat tot allò tallat”. L’edil ha subratllat que l’Ajuntament està compromés amb els plantejaments de l’Associació de Veïns de Sant Isidre respecte a les necessitats del barri, entre les quals hi ha el projecte d’enjardinament del talús de les vies de ferrocarril. En eixe sentit, ha destacat que el consistori i l’entitat pública empresarial han constituït una comissió tècnica per treballar en la renaturalització dels talussos i en la cessió del manteniment dels seus vessants a la ciutat.

Campillo ha recordat que el passat 5 de març l’Ajuntament i ADIF van acordar la creació d’un grup de treball encarregat de tractar i plantejar solucions als principals problemes d’accés, urbanisme i mobilitat del barri de Sant Isidre durant una reunió telemàtica en què va participar l’alcalde, Joan Ribó, i ell mateix com a vicealcalde. Entre els temes sobre la taula, l’obertura del carrer dels Gremis, l’ús de l’antiga ‘estacioneta’, la situació del pas inferior de les cotxeres de l’EMT i de la part històrica, i el projecte de renaturalització del talús de les vies del ferrocarril. Pel que fa a este últim, situat al costat de les vivendes, l’Ajuntament demana que Adif cedisca a la ciutat el seu manteniment. Estes actuacions suposarien una millora del paisatge de la zona, així com un increment de la qualitat ambiental i de la biodiversitat.

La millora paisatgística i ecosistèmica permetrà també dignificar l’entorn en el polígon de Vara de Quart. De fet, l’Ajuntament està impulsant actualment la seua transformació en un hub tecnològic i d’innovació. A més, entronca amb la idea més àmplia de la renaturalització del nou llit del Túria, el Corredor Verd, que el consistori vol impulsar per a la València Sud.