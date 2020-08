L’Ajuntament de València ha tramitat 220 multes este mes d’agost per no dur mascareta

El servici de Procediment Sancionador de l’Ajuntament de València ha tramitat des del 30 de juliol fins ara 220 multes per incompliment de l’obligació de portar mascareta en la via pública. La quantia d’estes sancions ascendix a 100 euros. La major part d’estes multes que de moment s’han tramitat s’han localitzat a la zona del passeig Marítim i La Marina de València. La mitat d’elles corresponen a persones procedents d’altres municipis i també d’altres comunitat autònomes. Per això, el regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha apel·lat també als qui visiten la ciutat este estiu perquè complisquen amb les normes de seguretat i salut decretades. El regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha explicat que “no ens agrada aplicar este tipus de sancions, però no ens queda altre remei si la ciutadania no complix amb les normes de seguretat i salut decretades per les autoritats competents”. En este sentit, ha apel·lat a “la responsabilitat no només dels valencians i valencianes, sinó també de les persones que visiten la ciutat estos dies”.

