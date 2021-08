L’Ajuntament de València habilita un alberg per atendre persones sense sostre durant l’onada de calor

Print This Post

L’Ajuntament ha habilitat un alberg per atendre persones sense sostre durant l’onada de calor prevista per a estos dies. Es troba en un local municipal al carrer de Santa Cruz de Tenerife, està obert des de hui fins el pròxim dilluns entre les 11 i les 18 hores, i oferix aigua, menjar, dutxa, kits d’higiene i roba, activitats d’oci i zona de descans. El dispositiu compta amb l’assistència de Creu Roja gràcies a un conveni per fer front a emergències socials davant episodis de fred, gota freda, calor o altres condicions meteorològiques desfavorables.

Les instal·lacions municipals al barri de Tres Forques estan preparades per oferir aigua i refugi contra la calor. Des del Servici d’atenció a urgències socials i col·laboració en emergències (SAUS) i el Centre d’atenció a persones sense sostre (CAST) es deriven al carrer de Santa Cruz de Tenerife aquells usuaris i usuàries que ho requerisquen. L’alberg temporal té capacitat per a 15 persones i és atés per un tècnic i entre cinc i sis voluntaris i voluntàries de respostes bàsiques en emergència de Creu Roja. A les persones vulnerables se les proporciona manutenció —aigua, dinar i berenar—. També poden utilitzar les dutxes i se les facilita un kit d’higiene individual i, en cas necessari, un kit de roba. Així mateix, es realitzen activitats d’oci i s’ha preparat un àrea de descans.