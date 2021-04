L’Ajuntament de València habilita una ferramenta per conéixer com avancen les borses de treball municipals

Connect on Linked in

Notario: “la implantació de la nova utilitat al web municipal és fruit del treball de diversos servicis per potenciar la informació i la transparència d’eixos processos”

Ja està operativa la nova utilitat implementada al web municipal per donar a conéixer l’estat de les diverses borses de treball municipals. La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha explicat que la nova ferramenta pretén millorar la informació i la transparència dels processos actius, d’interés per a moltes persones que esperen ser cridades per treballar al consistori, i ha destacat que sorgix d’un dels projectes de millora realitzats per funcionariat que ha cursat el Curs de Direcció Pública Local.

La iniciativa sorgix a partir de les consultes nombroses que sol rebre l’Ajuntament de València en relació amb l’ordre de la darrera persona d’una borsa de treball vigent a qui se li oferix un nomenament interí o millora d’ocupació per a incorporar-se al servici actiu en l’Ajuntament. Per a estes consultes, que tradicionalment s’han formulat i resolt via telefònica, ara s’habiliten noves funcionalitats al web municipal (en: Tràmits / Accés a la Funció Pública / Borses de treball) per obtindre directament i sense intermediació eixa informació actualitzada i transparent de l’última crida al servici actiu en cada borsa, a banda de la posició de la persona interessada.

“L’objectiu és facilitar l’accés a eixa informació de forma àgil i transparent i millorar així la confiança de la ciutadania en el funcionament dels servicis municipals”, ha explicat Notario. “Alhora minimitzem el temps del funcionariat per resoldre estes qüestions, que queden a l’abast de qualsevol persona interessada”, ha afegit.

Per la seua part, el regidor d’Administració Electrònica i Agenda Digital, Pere Fuset, ha posat en valor que “la renovació del web municipal després de 20 anys està suposant un revulsiu per a la incorporació progressiva de nous servicis a la ciutadania i al personal de la casa, com este que hui presentem. El compromís del SerTIC i de l’Àrea d’Agenda Digital és continuar implementant millores que facen més fàcil la relació entre l’administració i la resta d’agents i aprofitar la tecnologia per a millorar la qualitat de vida, el benestar i l’agilitat i la transparència en totes les nostres comunicacions”.

També el regidor de Relacions amb els Mitjans de Comunicació, Carlos Galiana, ha valorat “molt positivament” el treball fet des de la secció de Xarxes Socials del Gabinet de Comunicació “col·laborant en la implementació i difusió d’esta nova utilitat cap a la ciutadania”.

La nova ferramenta centra un dels projectes de millora grupal del Curs de Direcció Pública Local. Hi han treballat els departaments de Xarxes Socials del Gabinet de Comunicació, Accés a la Funció Pública de Personal, el SerTIC i seccions sindicals.