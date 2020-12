L’Ajuntament de València habilita una zona d’esplai per al veïnat al solar de la nova alcaldia de Cases de Bàrcena

Connect on Linked in

Luisa Notario ha destacat que s’atén una petició veïnal per instal·lar paellers, taules i zones d’ombra mantenint alhora l’ús d’horta urbana

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat la construcció d’una zona d’esplai per a la ciutadania en la parcel·la posterior que hi ha en la futura seu de l’Alcaldia de Cases de Bàrcena. “Estem davant una nova actuació fruit de les demandes fetes pels veïns i veïnes a través dels pressupostos participatius DecidimVLC, en este cas en l’edició 2018/2019, per suggerir la instal·lació de paellers, taules, ombres, etc… tot mantenint l’ús d’horta urbana”, ha explicat.



La intervenció consistix en la demolició dels coberts que s’utilitzaven com a magatzems i xicotets corrals, que es troben estructuralment molt danyats, i la seua posterior reconstrucció atenent els límits marcats pel Pla General d’Ordenació Urbana. A més, s’executarà una solera de formigó sobre la qual es construirà un paeller i s’instal·laran unes taules de fusta amb bancs. La nova zona es dotarà de subministrament d’aigua, sanejament i enllumenat connectant-la amb la seu de la nova Alcaldia de Cases de Bàrcena, ara mateix en construcció. L’actuació contempla també desbrossar tota la zona, sanejar i podar els arbres fruiters de la parcel·la rústica, així com una palmera i un xiprer.



“Des del servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics s’està fent un gran esforç per actuar en tots els pobles de la ciutat de València, tant pel que respecta a projectes d’enllumenat públic com en actuacions per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica en edificis municipals o la rehabilitació d’espais i edificis patrimonials per a protegir-los i dotar de nous recursos i espais d’oci als veïns i veïnes d’estes zones de la ciutat tan oblidades en èpoques passades”, ha destacat Notario.



L’obra ha començat ja a executar-se i s’estima una duració de 30 dies. El pressupost total arriba als 17.432,37 euros, IVA inclòs.