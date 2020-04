L’Ajuntament de València i Arquebisbat anuncien la suspensió dels actes festius de carrer en honor a la Mare de Déu dels Desemparats

Connect on Linked in

Galiana ha traslladat al bisbe auxiliar de València la voluntat de l’Ajuntament de celebrar alguns actes, com ara la Dansà, quan l’Arquebisbat estime oportú.



L’Ajuntament i l’Arquebisbat de València han convingut este dimecres la necessitat de comunicar la suspensió dels actes festius de carrer en honor a la Mare de Déu que haurien d’haver-se celebrat d’ací a un parell de setmanes. El bisbe auxiliar de València, Arturo Ros, ha confirmat en una conversa telefònica amb el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que celebracions multitudinàries com ara el trasllat no es podran celebrar per la conjuntura sanitària actual provocada per la COVID-19.



Galiana ha explicat que des de fa setmanes hi ha hagut un diàleg fluid entre l’Ajuntament de València i l’Arquebisbat en relació amb estes celebracions en honor a la patrona de la ciutat i, “tot i que la immensa majoria dels indicadors apuntaven cap a una probable suspensió dels actes festius hem volgut ser prudents i anunciar-ho sense precipitacions quan fora una cosa ja segura i el calendari ho aconsellara”. En este sentit, ha explicat que “la prioritat per a les dos parts és garantir la seguretat dels milers de persones que participen habitualment en estos actes festius i això és incompatible amb la seua celebració en la situació actual”.



El regidor ha reiterat al representant de l’Església la voluntat de l’Ajuntament de recuperar alguns actes concrets quan l’Arquebisbat estime oportú. “Si finalment l’evolució de la pandèmia permet celebrar algun tipus d’acte de reparació, des de la Regidoria de Cultura Festiva hi col·laborarem com sempre i rescatarem alguns altres actes, com ara la Dansà, que se celebraria en el moment del calendari en què l’Arquebisbat situara eixa celebració”, ha explicat. A més, ha confirmat que hi ha hagut converses amb les falleres majors de València, Consuelo Llobell i Carla García, per avançar-los esta possibilitat i “els hem fet arribar, tant a elles com a les seues corts d’honor, uns vídeos tutorials perquè puguen assajar durant el confinament”.