L’Ajuntament de València i Creu Roja continuaran amb el repartiment de cistelles de productes d’alimentació saludable entre les persones majors de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora Pilar Bernabé ha visitat hui les instal·lacions de Creu Roja per a agrair a les persones voluntàries el seu treball que han repartit més de 5.000 caixes durant la pandèmia

L’Ajuntament i Creu Roja continuaran amb el repartiment de cistelles de productes d’alimentació saludable entre les persones majors de la ciutat. Així ho ha manifestat la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, en anunciar «l’ampliació d’este servici que, des que va començar la pandèmia de la COVID-19 fins al moment, ha cobert les necessitats alimentàries de majors en situació de risc i vulnerabilitat amb més de 5.000 d’estes caixes». «Amb l’ampliació d’este servici, fins al 31 de desembre de 2020, pensem repartir 6.000 caixes més, perquè ens preocupem per cuidar les persones majors de la ciutat», ha manifestat la regidora durant la visita que ha realitzat este matí a les instal·lacions de l’esmentada organització humanitària, encarregada d’acostar a les cistelles a les llars de les persones beneficiàries.



La regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, que ha destacat «el treball desenvolupat pel voluntariat de Creu Roja que, setmanalment, ha fet l’entrega d’estes “Cistelles Bàsiques” finançades per l’Ajuntament per tal de garantir l’assistència de les persones majors de la ciutat», ha recordat que a més d’aliments saludables, inclouen recomanacions nutricionals, propostes de menús i s’han adaptat per a persones amb patologies cròniques o al·lèrgies.



Concretament, tal com ha explicat Pilar Bernabé, «les Cistelles Bàsiques d’Alimentació contenen una sèrie d’aliments seleccionats amb el propòsit de preparar menús saludables, incloent-hi productes frescos i també d’higiene personal». «La finalitat d’este servici és que estes cistelles garantisquen les necessitats nutricionals i energètiques diàries de les persones destinatàries», ha afegit tres indicar que esta iniciativa «s’ha sumat a una bateria de mesures que va aprovar la regidoria d’Envelliment Actiu amb motiu del decret d’Estat d’Alarma».



En esta línia, també s’han habilitat el denominat “Call center” «perquè cap persona major a la nostra ciutat es quede sense ningú amb qui parlar i puga ser atesa en els moments més crítics d’aquesta crisi sanitària».