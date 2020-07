Connect on Linked in

La Malva-rosa, La Devesa, Pinedo, El Saler, El Cabanyal – Les Arenes, El Recatí – Perellonet i La Garrofera acolliran campanya «Cada lata cuenta» durant tot el mes d’agost



L’Ajuntament de València i el programa europeu de sensibilització mediambiental que promou el reciclatge de llandes de begudes en esdeveniments i espais públics, «Cada lata cuenta» han presentat este matí la iniciativa “Circula tu lata al amarillo” que es posarà en marxa a la platja de la Malva-rosa este divendres i recorrerà la resta de les platges de València al llarg del mes d’agost. Es tracta, tal com ha explicat el regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, d’una iniciativa que pretén conscienciar i sensibilitzar a la població perquè s’habitue a reciclar també a les platges»



La campanya “Circula tu lata al amarillo”, promoguda per «Cada Lat Compte» amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i Ecoembes com a agent mediambiental col·laborador, és una mesura més per a mantindre netes les platges valencianes, que a més posa de manifest la importància del reciclatge per a fomentar l’economia circular. «I és que un gest tan senzill com depositar les llandes de begudes en el contenidor groc, ajuda al fet que estalviem materials i reduïm un 70% el consum d’aigua i un 95% el consum d’energia, en comparació a fabricar una llanda de noves matèries primeres», ha indicat el regidor.



En la seua intervenció, el regidor ha destacat que l’Ajuntament també repartirà 10.000 cendrers en forma de con que es podran clavar en l’arena de les platges «perquè els usuaris d’este espai urbà depositen les burilles i respecten el medi ambient» «Amb esta mesura evitarem la temptació de tirar la burilla a l’arena i enterrar-la. Encara que esta pràctica és cada vegada més minoritària, continua havent-hi persones que no respecten el medi ambient de la platja i acaben enterrant les burilles en l’arena».



«Esta pràctica –ha continuat- és molt nociva per al medi ambient perquè les burilles són molt contaminants i contaminen l’arena i l’aigua de la platja, en cas que l’aigua toque la burilla. Per això volem ajudar a la conscienciació ambiental de la neteja de les nostres platges i els informadors repartiran estos cons, deu mil en total, a les nostres platges urbanes perquè els veïns i veïnes i els nostres visitants puguen tindre més facilitats».



Per a desenvolupar la campanya «Cada lata cuenta», durant el mes d’agost, educadors ambientals equipats amb una motxilla recol·lectora de llandes recorreran les platges de la Malva-rosa, La Devesa, Pinedo, El Saler, El Cabanyal – Les Arenes, El Recatí – Perellonet i La Garrofera. Es tracta d’un programa europeu amb presència en 14 països d’Europa.



El seu objectiu és conscienciar sobre la importància del reciclatge de llandes de begudes en el contenidor groc, un gest que contribueix a frenar el canvi climàtic, reduint emissions de CO₂. L’objectiu d’este programa és implicar a tots els ciutadans per a aconseguir una taxa del 100% de reciclatge d’estes llandes que, en estar compostes de metall, poden reciclar-se infinitament sense perdre qualitat.