L’Ajuntament de València i els agents econòmics treballen conjuntament per a frenar l’expansió del coronavirus

La regidora Pilar Bernabé ressalta «l’aliança d’administració i el sector de l’oci» i reclama «el suport de la ciutadania»



L’Ajuntament i els empresaris del sector de l’oci mantenen «l’aliança» per a combatre possibles contagis del coronavirus. Així s’ha evidenciat en la reunió que han mantingut hui responsables municipals i agents econòmics per a interpretar la nova normativa de les autoritats sanitàries. En esta trobada, regidors i responsables de locals d’oci han coincidit en la necessitat de sol·licitar «una aliança més: la de la ciutadania».



Així ho ha explicat regidora d’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, al final de la reunió que s’ha celebrat en les dependències municipals amb motiu de la resolució de la Conselleria de Sanitat «per a controlar els rebrots de la pandèmia del coronavirus». En esta trobada, en el qual també ha participat per videoconferència el regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, s’ha plantejat, entre altres assumptes, el procediment que es durà a terme per a desallotjar els locals d’oci nocturn i complir amb els horaris de tancament que marca l’autoritat sanitària».



Entre els agents econòmics convocats es trobaven el president de la Federació Empresarial d’Hostaleria (FEHV), Manuel Espinar; el president de la Federació d’Oci i Turisme de la Comunitat Valenciana (FOTUR), Víctor Pérez; i l’empresari hostaler Antonio Calero, de l’Associació d’Empresaris de la Marina de València. De la mateixa entitat, ha participat per videoconferència, Javier Andrés,



Al final de la reunió, la regidora ha explicat que «en esta trobada ha prevalgut el compromís de treballar conjuntament per a complir amb la nova normativa». A més, «ha servit per a conjuminar forces per a sol·licitar la col·laboració de la societat per a frenar l’expansió de la pandèmia».



El president de FEHV, i també responsable de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), Manuel Espinar, que ha reconegut «el minvament d’ingressos que esta nova norma suposa per al sector», ha ressaltat que «este col·lectiu mantindrà la seua actitud solidària amb la societat per a activar l’economia»; mentre que el president de FOTUR, Víctor Pérez, ha assegurat «que els empresaris i professionals d’oci i turisme, que sempre han sigut responsables, acataren la normativa assumint la pèrdua que això suposa». Finalment, l’empresari Antonio Calero, que ha reconegut que «si les autoritats sanitàries prenen mesures, és perquè estes són necessàries», ha agraït la «predisposició de l’Ajuntament per a coordinar estes mesures i interpretar bé la nova normativa».