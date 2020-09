L’Ajuntament de València i la Conselleria d’Educació coordinen accions per a garantir la seguretat davant el nou curs escolar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, i la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, van mantindre ahir una sessió de treball amb el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, per a ajustar els últims detalls sobre el nou curs escolar a la ciutat i establir una coordinació permanent al llarg d’ell. La Policia Local de València realitzarà controls durant tot el període lectiu i efectuarà un seguiment efectiu dels possibles casos que exigisquen guardar quarantena.



Per a aconseguir una tornada a les aules segura i que l’alumnat tinga la millor atenció educativa s’ha realitzat una forta inversió, destinada a millorar els recursos i a augmentar el personal. En este sentit, la inversió extraordinària per a les despeses de funcionament per la situació sanitària destinats als centres educatius de la ciutat de València ascendix a quasi 2.450.000 euros.

Els responsables participants en la sessió han assenyalat que l’ensenyament en línia no podrà substituir mai l’ensenyament presencial, sobretot en alumnat d’Infantil, Primària i primers cursos d’ESO.