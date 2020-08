L’Ajuntament de València i la Generalitat acorden reactivar el trasllat de 100 monuments fallers més a Fira València

Print This Post

L’Ajuntament de València reactivarà el trasllat de monuments fallers de 2020 a les instal·lacions de Fira València. Està previst que per al mes de setembre hagen arribat al recinte unes 100 falles que necessiten eixir immediatament dels tallers dels artistes fallers.

Tal com ho han comunicat els regidors de Cultura Festiva, Carlos Galiana i de desenvolupament Econòmic,Pilar Bernabé, després de reunir-se amb el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, per a poder donar una resposta a la petició dels artistes i poder disposar d’espai en els seus tallers per treballar en els projectes de l’any 2022

El trasllat d’altres 100 monuments a Fira València és una mesura més que s’afegeix a altres ajudes directes atorgades als artistes fallers, per a les quals l’Ajuntament ha destinat 7.000 euros, o altres iniciatives que es plantegen perquè els artistes que custodien les seues obres pugan assumir el cost.

En nom de l’Administració Autonòmica, José María Ángel, ha destacat «el treball previ, amb molt de mètode, que ha desenvolupat l’Ajuntament per conéixer la casuística del monument de cadascuna de les comissions falleres de la ciutat».