L’Ajuntament de València i la Unió de Consumidors llancen una campanya per fomentar el “treball en equip” en les labors de casa

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València concedix una subvenció de 2.760 euros per a la realització de la campanya “Consum responsable i sostenible amb perspectiva de gènere”

La regidora d’Igualtat i Polítiques LGTBI, Lucía Beamud, ha explicat que l’Ajuntament de València ha concedit una subvenció de 2.760 euros a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a la realització de la campanya “Consum Responsable i Sostenible amb Perspectiva de Gènere”, que busca “visibilitzar com els hàbits de consum reflectixen els estereotips i la discriminació de gènere existent en la societat, i al mateix temps proposar formes de consum que generen espais igualitaris”, ha explicat la regidora Beamud.

Així, s’han realitzat per a les persones associades a la Unió de Consumidors i també per a no associades, dos sessions en línia (d’informació i formació), diverses campanyes en xarxes i pàgina web i el disseny d’un cartell i un díptic, que s’han difós per mercats, places i llocs estratègics.

I és que, segons l’informe sobre la bretxa de gènere en el consum, presentat per ClonsinGap, el 61% de les dones espanyoles reconeix la seua responsabilitat sobre el canvi climàtic, mentre que en el cas dels homes no arriba ni a la meitat. A més, elles s’encarreguen de la compra cinc vegades més que els homes, i s’encarreguen també d’adquirir els productes masculins per a la parella, els pares i els fills.

“Per tot açò”, ha indicat la regidora Lucía Beamud, “és molt important una campanya de conscienciació com esta, que incidisca en el fet que no faça falta que t’ho demanen per a apostar per un consum responsable, local i sostenible que no reproduïsca estereotips. Cal posar el focus en la necessitat d’apostar pel treball en equip dins de les llars, fent un repartiment igualitari de les tasques i responsabilitats”, ha conclós Beamud.