L’Ajuntament de València i la Universitat Politècnica col·laboren en ferramentes tècniques avançades de governança climàtica

La tinenta d’alcalde de l’àrea de Participació, Drets i Innovació de la democràcia a l’Ajuntament de València, Elisa Valía, ha participat en una reunió tècnica sobre eines avançades de governança climàtica transparent i participativa, en el marc de la Càtedra Governança en la Ciutat de València de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Investigadors i investigadores de la UPV de les escoles d’Enginyeria Geodèsica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Agroalimentària i del Medi natural i Enginyeria Informàtica, integrats en el grup d’investigació multidisciplinària de Tics contra el Canvi Climàtic de l’Institut de Tecnologies de la Informació (ITACA), han desenvolupat al costat de l’empresa tecnològica Geminis Tools una eina per a la governança climàtica (SITE) basada en un sistema d’intel·ligència artificial per a la millora dels processos d’inventari i monitoratge d’emissions sobre la base de dades reals, així com per als processos de presa de decisió de mesures de descarbonització de totes les activitats de la ciutat.

Segons Elisa Valía, “SITE és un magnífic exemple de la col·laboració entre les administracions públiques valencianes i la Universitat. A l’Ajuntament de València ens obri la possibilitat d’aplicar un sistema de governança climàtica basat en dades rigoroses, amb màxima transparència i resolució temporal i espacial. També ens permet una participació directa i una comunicació bidireccional amb la ciutadania i amb les empreses en el projecte comú de descarbonització i equitat climàtica en el qual hem de transitar durant els pròxims anys”.

El projecte SITE, el coordinador del qual és Javier F. Urcheguía del laboratori d’Informació, Comunicació i Tecnologies contra el Canvi Climàtic, proporciona elements de valor per a la presa de decisions de cara al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

“Des de la càtedra Governança en la Ciutat de València i el grup d’investigació de Tics contra el Canvi Climàtic de la UPV hem integrat totes les bases de dades de les quals disposem a l’ajuntament, a més d’aplicar tot el coneixement del qual disposem en la UPV quant a big data, machine learning i intel·ligència artificial, amb la finalitat que estes noves tecnologies puguen ser usades amb el màxim rigor científic i tècnic a la nostra ciutat amb la fi comuna de reduir les emissions de carboni amb la màxima eficàcia possible”, ha afegit la professora de la UPV i directora de la càtedra Eloína Coll.

Per la seua part, el director del grup d’investigació de la UPV, José Vicente Oliver, ha manifestat que l’equip “ha transferit el coneixement adquirit tant a les empreses valencianes de base tecnològica com a l’administració pública, la qual cosa demostra el potencial del sistema valencià d’innovació, també en una àrea clau com és l’oportunitat que se’ns obri en la transició ecològica i la mitigació activa del canvi climàtic”.

L’Ajuntament de València aposta fermament per la confecció d’un potent model de governança de dades de la ciutat, combinant elements públic-privats de totes les esferes i agents socials, com poden ser les administracions, la societat civil, les associacions, les empreses o les institucions acadèmiques, entre altres.