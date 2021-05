L’Ajuntament de València i Lambda han renovat el conveni de col·laboració per visibilitzar i defensar els drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

Connect on Linked in

L’alcalde destaca la implicació del consistori en la lluita contra la LGTBIfòbia “en un moment en què alguns corrents polítics propugnen obertament la discriminació”

L’Ajuntament i Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, han renovat este matí el conveni de col·laboració per visibilitzar i defensar els drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia (fòbia cap a les persones homosexuals, bisexuals i trans). L’acord contempla reforçar les mesures de suport a les dones trans, el sector més vulnerable del col·lectiu i un dels més perjudicats per la crisi pandèmica. L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i el coordinador general de Lambda, Juan Francisco Fernández, ha destacat la implicació de la corporació per “desenvolupar polítiques de lluita contra la LGTBIfòbia”, especialment “en un moment en què determinats corrents polítics estan provocant un augment de posicions discriminatòries cap a la diversitat d’orientacions sexuals i la identitat de gènere”.

A través de la renovació de l’acord, el consistori i l’associació Lambda col·laboraran en la realizació d’activitats per impulsar la normalització social de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. L’alcalde s’ha referit a la LGBIfòbia com a “un problema social, que veiem en molts àmbits socials i molt especialment a les escoles”, i ha destacat “el desig i la voluntat de l’Ajuntament” de “treballar perquè totes les persones, siguen com desitgen ser, estimen com destigen estimar”. “L’Ajuntament vol treballar perquè esta ciutat siga una ciutat lliure, on cadascú puga desenvolupar la seua pròpia identitat i les seues pròpies conviccions”, ha remarcat el primer edil.

Joan Ribó ha explicat que en el conveni subscrit hui s’ha reforçat el tractament a les dones trans, el sector més vulnerable del col·lectiu LGTBI, tal com ha quedat palés durant la crisis ocasionada per la covid-19. En eixe sentit, la regidora Lucía Beamud ha recordat que l’alcalde i ella mateixa van participar divendres passat en l’acte de signatura de la bandera trans a les Corts per reivindicar una llei estatal i integral trans que garantisca la igualtat de la ciutadania transsexual, en el marc de la campanya #ExigimoslaIgualdadTrans.

Beamud ha detallat així mateix algunes de les activitats en què col·laboraran el consistori i l’associació Lambda per impulsar la normalització social d’este col·lectiu. Entre elles, la celebració de l’Orgull LGTBI a València; el lliurament dels Premis Margarida Borràs a persones i entitats compromeses amb la defensa de la diversitat sexual, de gènere i familiar; la programació del festival internacional de cinema i cultura Mostra la Ploma, i accions de suport social a lesbianes, gais, persones trans o bisexuals en distints àmbits. “Les polítiques de visibilització contribuïxen a l’acceptació social i, per tant, a combatre la LGTBIfòbia”, ha puntualitzat la titular d’Igualtat.

El conveni té una durada de quatre anys i s’estendrà fins el 31 de desembre de 2024, tot i que es contempla la possibilitat d’una pròrroga per altres quatre anys més. Durant este temps, Lambda rebrà una ajuda anual de 12.000 euros destinada a promoure estes activitats que contribueixen a la sensibilització social. El coordinador general de l’entitat, Juan Francisco Fernández, ha manifestat que “és un immens plaer constatar que l’Ajuntament recolza les necessitats del nostre col·lectiu”. Així, ha agraït l’ajuda del consistori durant la crisi provocada per la covid-19, gràcies a la qual “ens va permetre fer arribar recursos bàsics i elementals a la població LGTBI que no els tenia”, fonamentalment les dones trans.

El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia per commemorar que un dia com hui, però de 1990, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l’homosexualitat de la seua llista de malalties mentals.