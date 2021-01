L’Ajuntament de València i l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal signen conveni en Any Jubilar per promocionar el Sant Calze

Print This Post

S’ha signat a València el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València, la Fundació Visit València i l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal per a la promoció del Sant Calze en Any Jubilar.

Aquesta signatura del conveni va comptar amb la presència de Emiliano García, regidor de turisme i president Fundació Visit València, Antonio Bernabé, director-gerent Fundació Visit València i la Dra. Ana Mafé, presidenta en funcions de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

A més també va estar present Jesús Gimeno, secretari de l’Associació i regidor de Ciutadans a l’Ajuntament de Massamagrell.



L’objectiu d’aquest conveni és l’obertura d’un centre d’interpretació del Sant Calze i del Camí del Sant Greal just al costat de la Catedral de València en Any Jubilar.

Gràcies a AULA GREAL pelegrins, curiosos, visitants i els propis valencians tindrem l’oportunitat de conéixer la història d’aquesta sagrada relíquia que, tantes vegades ha sigut mostrada en la literatura i el cinema com un gran enigma. El Sant Calze es troba a la ciutat de València des de principis del segle XV.

Peregrinar en família al centre és una de les apostes de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal per a intentar pal·liar la situació en els comerços del centre, a causa de la crisi que estem vivint per la covid-19.

En breu es realitzarà l’obertura d’AULA GREAL amb noves aportacions al discurs expositiu realitzades amb molt d’encert per la seua directora de contingut i escriptora Alicia Palazón.

Esperen amb aquesta iniciativa donar resposta i poder atendre a totes les persones que mostren interés per promocionar València com la ciutat del Sant Greal, la relíquia més buscada de l’Edat mitjana occidental.

Dins de les noves oportunitats de desenvolupament per a la Comunitat Valenciana, la Dra. Ana Mafé, considera que la posada en marxa del projecte europeu del Camí del Sant Greal donarà treball a més de 500 famílies en els pròxims tres anys.

Aquest mega projecte internacional (que inclou albergs, senyalització, activitats culturals i molt més) és una gran oportunitat perquè el President del Consell, Ximo Puig l’incloga dins de l’estratègia valenciana per a captar fons europeus com a prioritat tal com el farà Aragó.