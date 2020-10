L’Ajuntament de Valencià i membres de la Confederació Empresarial Valenciana s’han reunit hui, i ho faran periòdicament, per a col·laborar en l’aplicació dels impostos locals

Connect on Linked in

El regidor d’Hisenda ha explicat que l’actual escenari de reconstrucció “exigeix treballar per a aconseguir consensos”



Responsables de l’Ajuntament de Valencià i membres de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) s’han reunit hui, i ho faran periòdicament, per a col·laborar en l’aplicació dels impostos locals. Així mateix, en estes trobades, en els quals s’analitzaren totes bonificacions municipals existents, s’intercanviaren proposades “amb la finalitat d’arribar a consensos per a treballar en la reconstrucció econòmica de la ciutat”, tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán al final de la primera d’estes reunions.

En esta primera trobada el regidor Borja Sanjuán i la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana, Eva Blasco, s’han reafirmat “en la voluntat de treballar conjuntament per a abordar les ajudes que l’Ajuntament ha aprovat en el marc del pacte per la reconstrucció per a impulsar a les empreses i autònoms, acordat per a pal·liar l’impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus”.

En estes comissions bilaterals, formades per tècnics de la Regidoria d’Hisenda i de la CEV, s’informarà els i les empresàries sobre els processos administratius que han de seguir per a accedir a les ajudes a les quals poden acollir-se. Per exemple, tal com ha recordat l’edil, en el pacte per la reconstrucció de la ciutat es van aprovar mesures com una bonificació per creació d’ocupació de fins al 50 per cent de la quota corresponent a l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), per a subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit, durant el període impositiu.

En general, ha explicat Sanjuan, “l’Ajuntament contempla noves ajudes i aposta per reforçar el diàleg social en l’escenari de reconstrucció que vivim i exigeix de consensos i treball coordinat entre agents sindicals, empresariat i administració”.