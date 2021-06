L’Ajuntament de València implanta la recollida de residus amb plataforma mòbil en ciutat vella nord i d’arreplega porta a porta per a comerços i restaurants

Connect on Linked in

La Regidoria d’Ecologia Urbana eliminarà els contenidors de Ciutat Vella Nord i implantarà un sistema pioner de recollida de residus, que serà porta a porta per a comerços i restaurants i amb plataforma mòbil per als domicilis particulars. Es tracta d’un model que s’aplica en altres ciutats com Palma, i que incrementa la separació de residus, disminueix la contaminació acústica, facilita la maniobrabilitat dels vehicles de transport i millora el paisatge d’esta part del centre històric de la ciutat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat en la presentació de la campanya que “l’experiència de Palma ha estat molt exitosa i ha disparat les taxes de reciclatge de residus a un 70%”.

El regidor ha explicat que “nosaltres vam tindre ja fa alguns mesos una reunió amb el tinent de batlle de l’àrea de Medi Ambient i Benestar Animal de Palma, Ramon Perpinyà, per tal que ens contara la seua experiència, que ja té alguns anys. Volíem saber de primera mà com havia anat en una altra ciutat i, a més, en este cas, en una ciutat amb unes característiques semblants a la nostra”.

Sergi Campillo considera que “este sistema té molts avantatges en Ciutat Vella per protecció patrimonial, baixada de la contaminació acústica, millora del paisatge i increment de les taxes de reciclatge”. Per a l’edil, “tot són avantatges. Per això, hem començat en el nord de Ciutat Vella i la nostra idea és anar expandint el sistema a altres zones del districte, com la resta del Carme o de Velluters, que tenen una tipologia urbanística pareguda. De moment, però, comencem per esta zona que és la prioritària. A més, volem anar a poc a poc per vore com evoluciona”.

COM FUNCIONA EL SISTEMA

El nou sistema de recollida de residus comportarà la retirada de 43 contenidors grisos de la fracció resta, 20 contenidors grocs d’envasos, 14 de paper i cartró i 3 de vidre i la seua substitució per 15 plataformes mòbils, que arreplegaran estos residus i afegiran també la recollida de piles, oli i fem orgànic, que per primera vegada s’implanta parcialment al districte de Ciutat Vella.

Les 15 plataformes mòbils estaran disponible de 19 a 23 hores tots els dies en les ubicacions del carrer de Nàquera, plaça dels Cecs, carrer de Samaniego 5 i 22, plaça de Nules-Comte d’Almodóvar, plaça dels Crespins, carrer dels Trinitaris, plaça de Sant Esteve, carrer de la Concòrdia, carrer de la Mare Vella, plaça de l’Àngel, carrer de la Vall de Crist-els Serrans, plaça de la Santa Creu, plaça de l’Arbre-Sant Tomàs i carrer del Pare d’Òrfens-Damià Forment.

Les plataformes mòbils estaran disponibles en el tram horari comprés entre les 19 i les 23 hores per a la recollida de residus dels domicilis particulars i s’instal·laran i retiraran cada dia amb furgonetes elèctriques que no fan soroll i que resulten fàcilment maniobrables pels carrers més estrets del districte de Ciutat Vella. Per la seua banda, els comerços i restaurants disposaran de recollida porta a porta de totes les seues deixalles, paper, cartró, vidre i fracció resta.

En total, el sistema afectarà uns 4000 veïns i veïnes de la zona nord dels barris del Carme, la Seu, la Xerea i també als comerços, botigues i restaurants de l’àrea.

Abans de la implantació del sistema s’encetarà un procés d’informació i diàleg amb les associacions veïnals, empresarials i socials, comissions falleres i venedors i clients del mercat Mossén Sorell. Posteriorment, es realitzarà un procés d’informació porta a porta en cada domicili i comerç afectat per esta nova política d’arreplega de residus. Igualment s’establiran punts informatius als carrers afectats, es repartiran atifells per afavorir el reciclatge com poalets o bosses, es col·locaran adhesius i cartells informatius i s’instal·laran monòlits al costat de les plataformes.