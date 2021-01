L’ajuntament de València impulsa la injecció de quasi 30 milions d’euros per a ajudar a autònoms i xicotetes empreses

Print This Post

L’Ajuntament de València, el primer que ha desenvolupat el Pla Resistir de la Generalitat per a ajudar a autònoms i xicotetes empreses afectades per l’impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus, ha formalitzat la modificació pressupostària de 4,32 milions d’euros acordada per a assumir l’obligació de cofinançar este fons que comptarà amb un total de 28.840.194 euros.

En la reunió de la Junta de Govern Local també s’ha decidit sol·licitar a la Generalitat la subvenció (de 18.002.621,25€) corresponent a sufragar el 62,5% d’estes ajudes, i així mateix demanar a la Diputació de València la seua aportació de 6.480.943,65€ per a sufragar el 22,5% del cost total.

La vicealcaldessa Sandra Gómez, ha informat hui d’este acord del govern local que “és el que més recursos i més ràpid està actuant per a injectar diners als sectors econòmics locals més afectats”.

A més d’este acord “que implica un impuls perquè les ajudes del Pla Resistir arriben al més prompte possible al seu destinatari”, la Junta de Govern Local ha decidit prorrogar el termini d’estudi de les propostes ciutadanes per a invertir part del Pressupost Municipal fins al 18 de febrer, i portar la votació al 7 de març.