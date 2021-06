L’Ajuntament de València impulsa la transformació del polígon industrial de Vara de Quart en un districte innovador

Connect on Linked in

AUMSA elaborarà el document que establirà les bases de la futura ordenació d’esta zona

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres encarregar a AUMSA l’elaboració del document d’estratègia de renovació urbana del polígon industrial de Vara de Quart com a districte innovador, que establirà les bases per convertir esta zona en “un espai empresarial de referència”. D’això ha informat el regidor Borja Sanjuán després de la reunió de l’òrgan col·legiat, que també ha acordat el projecte de reparcel·lació econòmica per construir un edifici al carrer de Ripalda, al barri del Carme, dins del pla de promoció de vivenda pública d’AUMSA.

“Fem un pas cap avant en la conversió de l’antic polígon industrial de Vara de Quart en un gran districte innovador mitjançant un canvi de planejament que permeta la mescla d’usos residencials i terciaris en la zona, eliminant la indústria pesant”, ha expressat el regidor Borja Sanjuán durant la compareixença, en què ha estat acompanyat del portaveu i vicealcalde, Sergi Campillo. “Per a això és necessari elaborar un document d’estratègia de renovació urbana que, amb la participació d’administracions, institucions i la resta d’agents socials, assente les bases i criteris per a la futura ordenació de l’àmbit”.

El futur districte innovador de Vara de Quart supera les 59 hectàrees i compta amb parcel·les que oscil·len entre els 2.000 i els 22.000 metres quadrats de superfície, ha precisat l’edil. “És, per tant, un espai de gran oportunitat per a la implantació de noves activitats econòmiques, dotat d’especial qualitat ambiental i paisatgística i un nivell de servicis adequat, que el permeta convertir-se en un espai empresarial de referència”. Per al responsable municipal, “les característiques de la nostra ciutat han fet que nombroses empreses d’alt valor afegit s’interessen per establir-se i desenvolupar ací la seua activitat, i per a això necessitem espais com este, capaços de facilitar la seua implantació i desenvolupament”.

En eixe sentit, “les tendències actuals ja no passen per localitzar indústria pesant pròxima als nuclis urbans, sinó més aviat facilitar la implantació d’una indústria blana, innovadora i de base tecnològica”. Per això, “la ciutat de València, per a ser competitiva amb la resta d’urbs espanyoles, necessita crear entorns urbans que afavorisquen la creativitat, la innovació i la generació d’ocupació, atenent a més l’Agenda 2030”, ha insistit el regidor. Amb este projecte, a més, “podrem realitzar una important actuació de renovació urbana, aplicant estratègies de mescla d’usos i de barris 15 minuts, i integrant esta antiga zona industrial en la ciutat i connectant-la amb els barris de la Fontsanta i Sant Isidre”.

VIVENDA PÚBLICA

D’altra banda, l’òrgan col·legiat ha aprovat el projecte de reparcel·lació econòmica per a l’execució del programa d’actuació aïllada al carrer de Ripalda, números 17 i 19, presentat per AUMSA, per a la construcció de vivendes. El futur edifici al barri del Carme ja té concedida la llicència d’obra i, per tant, ja pot iniciar-se el procés de licitació d’obres. Comptarà amb nou habitatges assequibles, amb una inversió total d’1.089.404,67 euros, i incorporarà mesures de sostenibilitat i eficiència energètica.

El projecte forma part del pla de promoció de vivenda pública d’AUMSA, amb el qual es preveu augmentar el parc d’habitatge actual d’AUMSA en un 9,84 % en el centre històric i en un 55,23 % en tota la ciutat. L’objectiu del pla és “la promoció de vivendes per atendre les necessitats de col·lectius amb especials dificultats per accedir al mercat immobiliari, amb la finalitat de dotar-los d’un habitatge digne, de qualitat i adequat”, tal com ha assenyalat Sanjuán. En el cas de l’edifici del carrer de Ripalda, a més, “es fa un pas més en la construcció d’habitatge a Ciutat Vella, eliminant solars i espais degradats, i millorant així les condicions ambientals de l’entorn i recuperant la població i teixit social del barri del Carme”.

PLANS DE REFORMA INTERIOR

També en l’àrea d’urbanisme, s’ha resolt favorablement l’avaluació ambiental i territorial del Pla de Reforma Interior (PRI) per a l’illa delimitada pels carrers del Mestre Aguilar, Poeta al-Russafí, Francesc Sempere i la plaça de Baró de Cortes, “en ple cor de Russafa”. El regidor ha manifestat que les actuacions que contempla el pla de la coneguda com a illa perduda de Russafa generaran “noves dotacions necessàries per al barri”, com ara aparcaments subterranis, parcs infantils o edificis d’ús públic, i respectaran així mateix la trama musulmana. “Continuem treballant per acabar amb els forats urbans i la degradació en els nostres barris”, ha ressaltat Sanjuán en relació a la “transformació de l’illa perduda de Russafa en un referent positiu”.

Igualment, s’ha resolt favorablement l’avaluació ambiental i territorial del PRI Moncayo, al barri de la Creu Coberta, definit pel carrer de la Pianista Empar Iturbi, al nord, i pel carrer de Sant Vicent Màrtir, per l’oest. “Avancem en el pla que ens permetrà recuperar la zona degradada de Moncayo, donant solució a un gran buit urbà de la Creu Coberta, amb més vivendes i una gran zona verda on podran desenvolupar-se activitats per part dels veïns i veïnes”, ha expressat el regidor. A més de la reurbanització i millora d’esta zona, Borja Sanjuán ha apuntat que el pla de Moncayo connecta directament amb altres “importants actuacions” en el districte de Jesús, com el PAI d’Agrònoms i el PAI del ‘Parc Central, així com la futura creació del gran corredor verd València Sud.

PLA RESISTIR

La comissió de govern ha donat llum verda hui al quart pagament de les ajudes del Pla Resistir dirigides a sectors tradicionals per import de 14.600 euros; el quart pagament al sector de les cerimònies i celebracions per import de 607.000 euros, i el desé pagament de la primera línia d’ajudes del Pla Resistir a l’hostaleria i turisme per import de 22.600 euros. Sanjuán ha indicat que amb estos 644.200 euros de nous pagaments “València ha injectat més de 21,58 milions d’euros per les ajudes del Pla Resistir, materialitzats en les cinc convocatòries tramitades fins hui i dirigides al sector de la restauració, sectors tradicionals, sector del taxi i sector de la cultura, i que han aconseguit arribar a 9.411 persones autònomes i micropimes”.

El regidor ha informat que s’ha ampliat el termini de sol·licitud de les ajudes dirigides al sector de les cerimònies i celebracions fins el 21 de juny i ha destacat que “s’ha cobert pràcticament el 100 % de les sol·licituds del sector del taxi”. També ha remarcat la “celeritat” amb la qual s’han gestionat estes ajudes, de manera que els autònoms i micropimes estan cobrant en un termini d’entre set i 12 dies, “un temps rècord des de la presentació de la sol·licitud, perquè la rapidesa és fonamental per donar eixe baló d’oxigen tan necessari als sectors productius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia”. Borja Sanjuán ha afegit que l’Ajuntament de València, “el que més quantitat i més ràpid està pagant”, està assessorant altres municipis, com el d’Alacant o el de Santa Pola, sobre la tramitació administrativa d’estes subvencions.

