L’Ajuntament de València impulsa un concurs d’idees per a la reforma integral de Pérez Galdós i eliminar el túnel

La via tindrà set nous passos de vianants, voreres més àmplies de fins a quatre metres i un nou eix ciclista en una primera fase de ‘pacificació blana’ prèvia la reforma integral



El concurs d’idees per reformar l’avinguda de Pérez Galdós contempla eliminar el túnel d’esta via, que incorpora en la seua nova planta viària set passos per a vianants addicionals, voreres més àmplies de fins a quatre metres i un nou eix ciclista unidireccional, entre altres actuacions. Així ho han explicat este matí la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, després de reunir-se amb representants de l’associació veïnal ‘Fuera el túnel’, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, qui ha destacat el seu “suport a les reivindicacions del veïnat d’una avinguda sense túnel”.



L’Ajuntament convocarà el concurs d’idees per al projecte de reforma integral de l’avinguda de Pérez Galdós, que contempla eliminar el túnel d’esta via, segons ha explicat Gómez. “Traurem un concurs d’idees, igual que a la plaça de l’Ajuntament, per reformar i regenerar tot Pérez Galdós, i dins del projecte de reforma, tal com hem anunciat als veïns, contemplarem eliminar el túnel, que és una de les reivindicacions veïnals, ja que genera un espai de contaminació, de soroll, també impossibilita que els veïns i veïnes puguen travessar l’avinguda d’un costat a un altre, perquè tota la part del túnel no té passos de zebra i no és possible creuar, i a més és un punt conflictiu d’accidents de trànsit”.



Prèviament al projecte de reforma integral, que compta amb un pressupost de més de set milions d’euros, l’Ajuntament ha apostat per avançar en la pacificació de Pérez Galdós amb urbanisme tàctic sense esperar a la reforma definitiva, això és, “de manera fàcil, àgil i efectiva”, amb l’objectiu que “l’avinguda deixe de ser una autopista plena de trànsit i contaminació i puga compatibilitzar millor, fins i tot tenint en compte que és una avinguda, els espais dedicats als vianants i, per tant, dotar de major qualitat urbana i seguretat a l’entorn”. Esta primera fase de “conversió en zona de vianants blana”, amb un cost aproximat de mig milió d’euros, es realitzarà després de la presentació de la planta viària elaborada per l’àrea de Mobilitat Sostenible, que ha donat a conéixer este matí en roda de premsa Giuseppe Grezzi.

“Ara és el moment de repensar l’avinguda”, ha manifestat el regidor. “És el moment de superar eixa concepció d’autopista urbana, que genera gran intensitat de trànsit” i, en el seu lloc, “transformar-la, amb el projecte definitiu, en un bulevard verd”. El projecte de Mobilitat Urbana inclou set passos per a vianants addicionals, voreres més àmplies de fins a quatre metres, un nou eix ciclista unidireccional i recuperarà zones per a vianants. A més, es desplaçaran set de les 17 parades de l’EMT perquè siguen més accessibles i les àrees d’aparcament situades als laterals del túnel disposaran d’un espai per a baixar del vehicle sense necessitat de creuar els carrils utilitzats per al trànsit rodat. Grezzi ha posat l’accent en “l’esperit de transformar una autopista urbana fins a, amb el projecte definitiu, un bulevard verd” i ha reiterat el seu “suport a les reivindicacions del veïnat d’una avinguda sense túnel”.



El regidor ha manifestat que ha sigut “un treball de complexitat notable” a causa de la longitud de la via, l’estretor de les voreres, els més de 600 pilons existents que hauran de retirar-se, la quantitat de guals i el reduït nombre de passos per a vianants, que generen “importants problemes d’accessibilitat i poca seguretat”. En el seu lloc, s’incrementaran en set els passos per a vianants a l’avinguda de Pérez Galdós, entre el passeig de la Petxina i l’avinguda de Giorgeta, que se situaran en cantonades en lloc d’en zones d’encreuament “perquè l’accés siga més directe i còmode per als veïns i veïnes”. Així mateix, es duplicaran les voreres, “passant dels 2,52 metres actuals als quatre metres”.



També es crearà un nou eix ciclista unidireccional a l’estil del que s’està posant en marxa a l’avinguda de Ferran el Catòlic, “amb un espai d’ampliació EMT-Taxi, que permetrà recórrer tota l’avinguda i connectar amb els carrils bici ja existents i amb els futurs que es faran” a l’avinguda del Cid, carrer de Sant Josep de Calassanç, carrer de Conca i avinguda de Tres Forques. A més, “es recuperaran zones per als vianants per transitar millor”. Això amb “l’esperit de millorar la mobilitat per als vianants, que és una petició unànime veïnal, humanitzar, recuperar espai, crear eixos ciclistes, que també és una demanda veïnal, i això contribuirà a reduir el trànsit, a reduir la velocitat” i “allunyar el trànsit motoritzat de les vivendes i disminuir la contaminació acústica”.



Igualment està previst desplaçar set de les 17 parades de l’EMT “per acostar-les on viu la gent i fer-les més accessibles”, implantant “un tipus de parada doble, sense necessitat que els autobusos facen cua —perquè els passatgers pugen i baixen—, i que siga així un servici més lleuger i àgil”. D’altra banda, als laterals del túnel “es millorarà l’accessibilitat de les zones d’aparcament per a vehicles”. “Ara els conductors han de baixar al carril de circulació i el que anem a generar és una zona perquè caminen segurs i, una vegada baixen dels seus vehicles, ho facen en un espai per a vianants”.



Les actuacions de Mobilidad Sostenible “comportaran treballs de senyalització horitzontal i vertical”, la col·locació de separadors i la instal·lació de semàfors en els nous passos de vianants. La zona en superfície al costat del túnel passarà de tindre de tres a un carril per al trànsit rodat, mentre que la resta de l’avinguda de Pérez Galdós passarà de quatre a tres, inclòs el carril EMT-Taxi. En estos moments “estem polint alguns detalls i més endavant s’informarà de quan començaran les obres” d’esta fase, “amb la intenció que s’inicien el més prompte possible”.