L’Ajuntament de València impulsa un pla per recuperar els vincles amb l’horta i fomentar l’agricultura urbana

València compta amb un pla per a recuperar els vincles de la ciutat i la ciutadania amb l’horta i potenciar un model agroecològic que promoga els cultius en diferents racons (parcs, jardins, places, solars, balcons i equipaments).

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i del regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i Defensa Climàtica, Alejandro Ramon, han presentat el el Pla d’Agricultures Urbanes com a marc estratègic per al foment de l’agricultura urbana de la ciutat.

Amb esta iniciativa, impulsada com un motor més per lluitar contra el canvi climàtic, també es reconeix el servici ambiental i social que a hores d’ara aporten els 48 horts urbans del termini municipal, alguns d’ells a Sociòpolis amb més de 200 parcel·les.

Este pla s’ha encetat amb un procés participatiu desenvolupat amb el suport de l’assistència tècnica de Cercle, equip amb experiència en la matèria, així com d’entitats gestores d’horts urbans. A més s’ha fet un treball per documentar quines agricultures hi ha a València: horts programats i espontanis, d’altres espontanis amb suport, tradicionals i en Horta.

Una altra línia d’acció del Pla consisteix en la promoció del model agroecològic amb l’elaboració d’una guia de bones pràctiques.

A més es faran programes formatius, s’implantarà un servici d’acompanyament i la creació, entre altres recursos, d’una xarxa d’Agricultures Urbanes com un espai de trobada.