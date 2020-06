L’Ajuntament de València impulsa una campanya per conscienciar la població perquè deposite els guants i mascaretes utilitzats al contenidor gris

Print This Post

Sergi Campillo explica la necessitat de depositar on cal estos elements profilàctics que podrien ser portadors de partícules víriques



#AlcarrerNo és el nom de la campanya d’informació impulsada per l’Ajuntament de València per conscienciar la ciutadania perquè deposite els guants i les mascaretes utilitzats per evitar la propagació del coronavirus al contenidor de residus de color gris. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha donat a conèixer hui esta campanya que estarà present al carrer en breu.



Així, en els pròxims dies els cartells amb esta recomanació s’exhibiran als expositors del mobiliari urbà (Mupis). El missatge de depositar on cal estos elements profilàctics, que s’han implantat per previndre i protegir les persones davant l’expansió de la pandèmia, també tindrà protagonisme als mitjans de comunicació. Concretament, a partir del 6 de juliol i fins al 3 d’agost, 40 expositors ciutadans, i diferents mitjans (periòdics, webs i emissores) recordaran la seua audiència el gest adequat per desfer-se de guants i mascaretes.



Segons ha informat Sergi Campillo, «s’han trobat estos elements a terra, especialment, a les portes d’establiments de venda d’aliments i altres racons de la ciutat, i estos residus poden estar contaminants de coronavirus, tot i que la incidència de la malaltia a València es baixa». Per tant, ha afegit, «hem d’evitar este comportament perquè tant els guants com les mascaretes podrien ser portadors de partícules víriques i consistir en un perill per al personal de neteja que cuida i arreplega residus de la ciutat tots els dies».



«Amb esta campanya l’Ajuntament vol recordar que estos residus han de tirar-se, inclusivament els guants de plàstic, al contenidor gris», ha conclós el regidor en aclarir que del desenvolupament d’esta campanya, amb un pressupost de 30.000 euros, s’encarregarà l’adjudicatària de la prestació de servici de neteja viaria i recollida i transport de residus urbans en la zona 2