L’Ajuntament de València impulsarà un pla d’agricultures urbanes per recuperar i preservar els vincles amb l’horta i potenciar el model agroecològic

Un procés participatiu identificarà problemes i oportunitats a què s’enfronta València en agricultura urbana i s’avançarà en les estratègies i la implantació del pla.

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, han anunciat l’inici dels treballs per a impulsar l’elaboració del futur Pla d’Agricultures Urbanes de València, un pla que té com a finalitat la recuperació dels vincles amb l’horta i la potenciació del model agroecològic, reconeixent els servicis ambientals que aporten les agricultures urbanes, definint uns criteris d’implantació i potenciant els beneficis socials, la governança i la coordinació.



Alejandro Ramon ha explicat que el Pla d’Agricultures Urbanes tindrà com a objectiu donar resposta a les necessitats reals de la ciutat de València i ha detallat que el procés participatiu serà desenvolupat durant les pròximes setmanes per un equip tècnic, Cercle, Territori, Paisatge i Arquitectura, amb experiència en la matèria. Amb eixe procés, al que s’ha convidat a 28 entitats a banda de les administracions públiques i les universitats, s’identificaran els problemes i les oportunitats a què s’enfronta València en agricultura urbana i s’avançarà en les estratègies i la implantació del pla. “En els últims anys hem començat a invertir els processos urbanístics que durant anys han donat com a resultat l’expulsió cap a l’exterior de tot l’espai agrícola; ara, cada vegada hi ha més camps i horts urbans dins de la ciutat, com es pot comprovar amb iniciatives particulars com en Benimaclet o el Cabanyal, però també amb els horts urbans públics impulsats per l’Ajuntament en Sociòpolis o Malilla”, ha destacat. A més, ha explicat que en eixe context el Pla d’Agricultures Urbanes analitzarà analitzar tots els models per vore pros i contres i establir un pla d’acció per acompanyar i ajudar qualsevol iniciativa per desenvolupar este model. “La ciutat no sols s’ha de renaturalitzar sinó que també ha de ser un espai productiu perquè el veïnat puga conrear les seues pròpies fruites i verdures i conéixer el vessant agrícola tan arrelat a la nostra ciutat”, ha ressaltat.



Per la seua part, Campillo ha destacat la importància del Pla d’Agricultures Urbanes de València. “Posarà les bases de quina és l’estratègia a mitjà i llarg termini de l’agricultura urbana dins de la nostra ciutat”, ha explicat i ha ressaltat les “múltiples operacions per fer horts urbans en la nostra ciutat” realitzades estos anys, com ara la recent adjudicació dels horts urbans del carrer Vaixell, al Grau, amb què ja són quatre les instal·lacions d’horts urbans operatives, que són municipals i gestionen diversos col·lectius després d’haver optat al concurs per a la seua gestió. A més, ha posat en valor iniciatives privades –com ara la de Cabanyal Horta, l’Hort de la Botja o els horts de Benimaclet- “que també volem tindre en compte a l’hora de fer este pla d’agricultures urbanes”. Pel que fa al procés participatiu ha destacat que l’equip redactor del pla contactarà amb molts col·lectius “perquè expressen la seua opinió sobre com volen que l’agricultura urbana s’expandisca i arribe al lloc on ha d’arribar a la nostra ciutat” i ha defensat que “com en moltes altres ciutats d’Europa, la pràctica de l’agricultura i els horts urbans són perfectament compatibles amb les ciutats; de fet, ajuden a millorar el nostre medi ambient i a tindre un espai de contacte amb la natura en plena ciutat”.



El Pla d’Agricultures Urbanes s’estructurarà en tres eixos de treball: territori i ciutat, agroecologia i biodiversitat, i governança i societat. Estos eixos serviran com a marc estratègic per a la síntesi de la informació, per a la comunicació del pla i per a afavorir un espai de construcció social del diagnòstic i les propostes del pla d’acció.