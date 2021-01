L’Ajuntament de València inclou el servici públic del taxi en la seua estratègia de transformació digital

Connect on Linked in

Fuset: “Volem que la tecnologia siga útil per millorar la mobilitat sostenible i per dotar de ferramentes útils a pimes, autònoms i treballadors del sector”

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, s’ha reunit hui amb Fernando del Molino, president de la Federació Sindical del Taxi, per tal de presentar els diferents projectes de transformació digital i smart city que afecten esta modalitat de transport públic. Fuset ha manifestat la voluntat de la seua àrea per “contribuir decididament, i en coordinació amb Mobilitat Sostenible, a la millora del servici públic de taxi a València des de l’estratègia de transformació digital municipal”.

Durant la trobada, Fuset ha avançat alguns dels detalls del projecte pilot smart city que permetrà convertir en intel·ligents més de 1.000 places d’aparcament de València gràcies a sensors que possibilitaran geolocalitzar estes places i conéixer la seua disponibilitat en temps real. Entre elles, junt a parades de càrrega i descàrrega i places de mobilitat reduïda, en esta primera fase se sensoritzaran 36 places de taxi que amb sensors electromagnètics permetran conéixer mitjançant apps i webs la disponibilitat de places tant a persones usuàries del taxi com als seus professionals. Fuset ha recordat que en el cas de les parades de taxi, “es monitoraran les dos primeres places de tota la zona d’aparcament, ja que això serà suficient per indicar si hi ha taxis disponibles en tota eixa parada arribant a cobrir així moltes més places”.

Fuset també ha recordat que esta iniciativa forma part del projecte ImpulsVLCi, que amb un total de 17 iniciatives de transformació digital dedica 6 milions d’euros gràcies a una important subvenció de Red.es. Així, ha avançat als representants del sector la voluntat d’optar a nous fons europeus per tal de completar fins al 100 % el mapa de parades de taxi de la ciutat els pròxims anys.

Durant la reunió també s’han abordat altres solucions tecnològiques d’utilitat per al taxi com el recentment reformat Geoportal, que entre els més de 600.000 elements georeferenciats inclou àmplies capes informatives relacionades amb la mobilitat. També s’ha presentat l’AppValència, que entre les seues funcionalitats permet a les persones usuàries conèixer les parades de taxi més pròximes i que completarà la seua informació gràcies al projecte smart city de mobilitat intel·ligent.

Fuset ha agraït als representants del taxi les diferents propostes plantejades a la reunió i s’ha compromés a contemplar la perspectiva del taxi en l’estratègia global de digitalització de la ciutat. “Volem que la tecnologia siga útil per millorar la mobilitat sostenible de València però també per dotar de ferramentes útils a les xicotetes empreses, autònoms i treballadors i treballadores del sector que han de competir amb grans gegants”. El regidor ha recordat que l’estratègia europea per superar la crisi de la covid-19 fa una aposta clara per la digitalització i que “des de l’Ajuntament de València estem preparats per aprofitar cada euro que ens arribe per a millorar la ciutat i reactivar la seua economia”.