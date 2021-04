L’Ajuntament de València incrementa el personal per mantindre els 29 grans parcs de la ciutat

Connect on Linked in

El nombre de persones que treballen per mantindre els 29 grans parcs i jardins de la ciutat s’ha incrementat un 13,87% en 6 anys. L’actual plantilla de l’Organisme Autònom (OAM) Parcs i Jardins la conformen 220 persones. I enguany s’incorporaran 41 més, fins a arribar a ser 261 els professionals encarregats de la cura d’uns dos milions de metres quadrats de zona verd de la ciutat. En la categoria de capatàs i peó, actualment hi ha 192 treballadors i treballadores, el que suposa un increment d’11,6% sobre 2015. I, segons la previsió, a 31 de desembre de 2021 l’increment de personal respecte a 2015 serà de 22,6%.

El vicealcalde i president de l’OAM, Sergi Campillo, ha anunciat hui este increment de la plantilla, “que reduirà la càrrega de treball i podrà dur a terme la seua feina en millors condicions”, en concloure la reunió del Consell Rector de l’esmentat organisme. En esta sessió ordinària s’ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, amb un total de 14,5 milions d’euros. També s’ha aprovat el compte general i s’ha informat de la primera modificació de crèdit de 1.215.546,82€ que aniran destinats a actuacions importants com el Pla Verd de la Biodiversitat, (100.000 euros) “que es desenvoluparan després d’un procés costós de contractació”; part de la remodelació integral del Parc Gulliver (260.000 euros); la primera fase de la restauració del Parc de l’Oest (525.725,51 euros), o l’obra de condicionament del Espai Natzaret corresponent a part del Parc Desembocadura i la seua obertura al barri (119.599,29 euros).

Pel que fa a les obres de reforma del Gulliver, Sergi Campillo ha indicat que començaran en el segon semestre del 2021. “El projecte d’execució està en una fase de redacció prou avançada”, ha aclarit, en recordar que esta intervenció, fruit dels pressupostos participatius, compta amb un pressupost d’1,1 milions d’euros.

En la sessió del Consell Rector de l’OAM Parcs i Jardins, en el qual també ha participat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, també s’ha donat compte de les obres licitades i/o finalitzades durant l’any passat com ara les que han permés el condicionament de banys públics al jardí del Túria amb un pressupost de 385.459,68 euros.

El vicealcalde i president de l’OAM, Sergi Campillo, ha recordat la posada en marxa d’operatius especials de neteja i desinfecció de jocs infantils per la covid-19, “que ha estat molt exigent i on l’organisme ha estat en tot moment atenent les necessitats dels parcs i jardins perquè la ciutadania es trobés amb espais públics cuidats quan eixirem del confinament”. Així mateix, s’han coordinat durant el 2020, 27 llicències per a actes i esdeveniments en jardins gestionats per l’OAM que contrasta en les més de 150 del 2019 “també per l’efecte de la pandèmia”.

D’altra banda, durant l’any 2020 s’han realitzat 19 cursos i accions formatives que han acollit 355 participants que contrasten con las 26 cursos i activitats formatives i els 426 participants del 2019 per l’efecte de la pandèmia. I s’ha impulsat la creació de la plataforma de formació en línia per la que ja s’han començat a impartir accions formatives i s’ha atès a l’alumnat en períodes de confinament.