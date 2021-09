L’Ajuntament de València incrementa les hores de neteja dels col·legis públics fins a 5 més cada dia

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat la importància d’afrontar el nou curs amb aules “segures, sanes i dignes”

2021-09-07 L’alcalde de València, Joan Ribó visita el colegio Municipal de Benimaclet

L’Ajuntament de València afronta l’inici del nou curs escolar amb un reforç considerable en el servici de neteja dels col·legis públics, que arriba fins a cinc hores més cada dia en horari lectiu. Tal com ha manifestat este matí l’alcalde, Joan Ribó, durant la visita que ha realitzat als col·legis municipals CEIP Santiago Grisolía, CEIP Fernando dels Rius i CEIP Benimaclet, davant el començament del curs escolar 2021-22, “per a nosaltres, l’ensenyament públic és fonamental, i ens preocupen tots els aspectes al voltant d’ella, des del professorat a la neteja i la seguretat a les aules”.

De fet, Ribó ha assenyalat “la diferència fonamental que hi ha entre els governs que volem treballar l’ensenyament públic i els que la consideren una cosa subsidiària que cal mantindre per als qui no tenen recursos”. Acompanyat per la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, i la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, l’alcalde ha visitat els centres municipals davant el començament d’un nou curs previst per a demà, que a la ciutat de València arrancarà amb un augment del 15% en el nombre de docents de reforç respecte al curs anterior. Des de l’Ajuntament, el suport a l’ensenyament públic suma a més un reforç de les mesures d’higiene i del servici de neteja, per a complir amb les directives establides per les autoritats sanitàries i educatives competents.

L’Ajuntament és responsable de la neteja i manteniment dels centres públics d’Educació Infantil i Primària de la ciutat de València, i en les últimes setmanes s’ha estat treballant en el possible escenari sanitari que es podria produir a l’inici del curs escolar. Tal com ha explicat la regidora Luisa Notario, els reforços previstos s’han determinat en funció del nombre de places autoritzades en cadascun dels centres educatiu, i s’han establit 4 tipologies segons estes places: fins a 300 places autoritzades, s’estableix un reforç de dos hores més al dia en horari lectiu; fins a 475 places autoritzades, tres hores de reforç al dia; més de 475 places autoritzades, quatre hores al dia de reforç; i en el cas dels col·legis d’educació especial, el reforç serà de cinc hores al dia. Això suposarà una despesa aproximada de 300.000 euros (IVA inclòs). Amb això, el cost total dels reforços covid per al curs complet 2021/2022 arriba als 730.000 € (IVA inclòs). Tal com ha afirmat Notario, “tenim un objectiu molt clar, que és tindre escoles segures, saludables, sostenibles i dignes”.

Per part seua, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha recordat que este curs escolar “s’inicia en un marc més favorable que l’anterior, ja que el personal dels centres educatius està vacunat, i l’alumnat a partir de 12 anys compta, almenys, amb la primera dosi de vacuna”.

Escola pública segura i digna

El mes de maig passat, l’Ajuntament va adjudicar el nou contracte de conservació, manteniment i neteja per a les set escoletes infantils, els 95 col·legis públics d’Educació Primària i el Conservatori Municipal José Iturbi. La novetat d’este contracte és que recull la valoració contínua de la qualitat del servici amb separació per lots (inclou un centrat en la supervisió d’eixe paràmetre). El pressupost de licitació bianual va superar els 9,6 milions d’euros (quasi 180.000 euros més que el vigent). “Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia –ha destacat Luisa Notario- és la importància de la neteja i la higiene com un servici prioritari, i en este contracte hem fet especial incidència en això”.

A més de la importància de la seguretat, tant l’alcalde Ribó com les regidores Ibáñez i Notario han posat l’accent en l’esforç per disposar d’infraestructures dignes i de dotació de recursos per a l’educació pública. “El govern del canvi a l’Ajuntament, i també en el govern autonòmic, ha suposat que l’escola pública ha tornat a tindre l’atenció i el protagonisme que mereix, amb la rehabilitació de col·legis i escoletes, amb la construcció de nous centres, amb dotació de recursos, contractació de més docents i amb un diàleg permanent amb la comunitat educativa per a conéixer de primera mà les necessitats dels centres educatius, escoltar-los i actuar de la seua mà”, ha afirmat l’alcalde. A més, cal subratllar que des de l’any 2015, l’Ajuntament de València ha incrementat els recursos que dedica a educació en un 18%, ha recordat Ribó.

Entre les actuacions que el Consistori ha impulsat per a aconseguir-lo, destaquen la finalització de les obres de la nova escoleta per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys (prevista per a la primera quinzena d’octubre, amb un pressupost de 545.000 euros) al carrer de Clara Campoamor, en la confluència del barri de Sant Llorenç amb Orriols i Benimaclet. També la inversió, a l’inici d’este mandat, de 380.000 euros per a millorar el funcionament de 10 escoletes municipals gràcies a una subvenció de la Diputació de València per al Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals. Així mateix, l’Ajuntament ha aprovat els projectes per a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques en els col·legis municipals de Benimaclet i Santiago Grisolía, la qual cosa permet reduir els costos de consum d’energia elèctrica en els col·legis d’Educació Infantil i Primària municipals, i disminuir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Per part seua, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha subratllat la voluntat del municipi de “garantir també la presencialitat a les aules, com a reforç a l’increment en el nombre de docents, augmentant els projectes educatius que s’ofereix als centres, i que aquest curs seran un total de 153 (30 noves activitats), així com el reforç dels monitors de menjador, que enguany continuarem mantenint”, ha afirmat.

L’alcalde Ribó ha conclòs, manifestant la seua satisfacció per “l’estat i el funcionament dels centres en general”, i ha comparat “la situació de la Comunitat Valenciana, Illes Balears i Cantàbria, que són les úniques comunitats que han augmentat la ràtio de professionals de l’ensenyament, enfront d’unes altres que l’han reduïda d’una manera dràstica, com es pot observar en veure les queixes sindicals a Madrid, Andalusia, Múrcia o Galícia”.