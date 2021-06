Connect on Linked in

Campillo: “L’Ajuntament de València incrementa sensiblement el dispositiu de neteja a les platges durant la temporada alta alhora que salvaguarda les platges naturals de l’Albufera”

L’Ajuntament destina a este dispositiu especial de platges i bosc de la Devesa més de 1,5 milions d’euros. Els recursos que dedica l’Ajuntament a la neteja de les platges del terme municipal durant tot l’any han sigut reforçats a conseqüència de l’inici de la temporada alta estival i davant el previsible augment de l’ús de les zones de platja. Les dotacions de personal i mitjans tècnics es mantindrà incrementada fins a mitjan setembre, quan concloga la campanya d’estiu, i tindrà un reforç especial en els mesos de juliol i agost, quan es registra una major afluència de persones.

Tal com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “este dispositiu és fonamental per mantindre en bon estat la neteja de les platges del nord i del sud. I a més, com l’any passat ja establírem, este dispositiu s’adapta a les platges naturals de l’Albufera, on no pot entrar maquinària fins ben entrat el mes de juliol per no entorpir la reproducció del corriol camanegre.”

La planificació dels mitjans de neteja a les platges del Nord per a l’any en curs, 2021, contempla una dotació de personal, per al període que va del 27 de maig al 15 de setembre, de 14 operaris de neteja manual, de dilluns a diumenge, que s’augmentaran a 15 operaris durant els mesos de juliol i agost. Així mateix, en estos dos mesos se sumaran dos operaris en torn de vesprada recollint papereres en primera línia de platja, i un operari més un quad per al repàs de les papereres situades en l’arena. Quant als mitjans tècnics, es disposa d’un recol·lector 4×4 (amb conductor i dos peons) i dos tractors amb netejaplatges, tot això també de dilluns a diumenge. El pressupost total de neteja i recollida de residus a les platges del nord corresponent a l’exercici 2021 ascendeix a 549.895,26 €.

Quant a les platges del Sud, la temporada va de l’1 de juny al 30 de setembre, i compta amb dotze operaris per al buidatge de papereres i neteja manual. Els mitjans tècnics seran tres tractors amb pala renta-arena, i dos recol·lectors 4×4 (amb conductor i operari per a recollida de bosses de platja i papereres). A més, durant l’època en la qual estiga oberta la “platja-can” de Pinedo, es preveu aplicar un tractament de condicionament de l’arena per a evitar olors d’orins (rastellat i garbellat d’arena realitzades diàriament). En el cas de les platges del Sud, el pressupost total de neteja i recollida de residus de l’any 2021 és de 985.126,03 €. A més a més, en les platges naturals del sud de l’àmbit del parc natural de l’Albufera, i amb l’objectiu de preservar els nius i presència de l’espècie corriolet camanegre, només s’utilitzen mitjans mecànics de neteja (tractor-garbelladora d’arena a les platges de Pinedo i el Perellonet (fins al 15 de juliol). La resta de platges del sud Arbre del Gos, Saler i Garrofera es neteja manualment.

Enguany, 2021, i a conseqüència dels tancaments perimetrals de la ciutat motivats per la pandèmia, la zona boscosa del parc Natural Devesa ha rebut molts visitants i passejants, tal com s’ha informat des de la contracta de neteja. Per això s’ha revisat el servici de neteja aprovat a l’inici de l’any, i s’ha reforçat la prestació amb sis operaris/es manuals en jornada de vesprada els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges que, a banda dels seus treballs diaris, poden realitzar labors de neteja de la zona de platges que es requerisca.

El servici de neteja inclou també la instal·lació i retirada de papereres de la zona d’arena de les platges, a l’inici i final de la temporada alta; així com la recollida d’algues i canyes quan es produeixen temporals. Per a això es fa ús d’un camió de autocàrrega i caixes de 16-28 metres cúbics per a la recollida dels residus i trasllat a la planta de tractament. Es compta amb un total de 90 contenidors de residus urbans de 1.000 litres i 113 de 3.200 litres; 17 contenidors de paper i cartó de 1.000 litres i 58 de 3.200 litres; i 20 contenidors d’envasos lleugers de 1.000 litres i 74 de 3.200 litres. A més, hi ha 186 papereres d’arena i altres 8 illes de papereres ecològiques.

Com a conseqüència de l’afluència de ciutadania i visitants a les platges de València, l’increment de personal que es contempla en el calendari de neteja de les contractes Nord i Sud és molt notable amb un reforç que arriba a triplicar les dotacions de personal de les temporades baixa i mitjana.