L’Ajuntament de València inicia el primer procediment per adjudicar vivenda municipal de lloguer assequible

Connect on Linked in

Isabel Lozano: “És una iniciativa més per a incrementar l’oferta d’habitatge protegit i assequible a la ciutat de València i de consolidar la residencialització en els nostres barris”

El consistori aprovarà, per primera vegada, en la Junta de Govern de Local del pròxim divendres les normes per a l’adjudicació de vivendes municipals en règim de lloguer assequible a la ciutat de València, segons ha anunciat hui la regidora de Vivenda, Isabel Lozano.



“Davant l’increment del preu del lloguer dels habitatges en la ciutat de València, agreujat per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, es fa necessari facilitar recursos habitacionals a aquells col·lectius que, sense estar en situació de vulnerabilitat social, els seus recursos econòmics no els permeten accedir al mercat lliure. Per això, es feia necessari aprovar estes normes d’adjudicació de vivendes de lloguer assequible per tal de facilitar l’accés a un habitatge digne a preus justos, donant impuls a l’habitatge públic i permetent reduir les barreres d’accés a la vivenda, especialment entre els joves i classe mitjana treballadora de València”, ha dit la regidora de Vivenda, Isabel Lozano.



Concretament, la regidoria de Vivenda començarà l’adjudicació amb un pack de 20 vivendes, situades als barris del Cabanyal i Campanar. Les vivendes van des dels 63 metres quadrats útils, fins als 90 metres quadrats útils i els preus oscil·len entre els 332 euros fins als 491 euros. Algunes de les vivendes tenen opció de garatge i traster, que es paga a banda. La durada del contracte serà de 7 anys, d’acord amb la normativa actual.



Podran ser sol·licitants d’estes vivendes, amb caràcter general, les persones empadronades o que acrediten residència efectiva en el terme municipal de València, amb almenys un any d’antelació a la data de fi de termini de presentació de sol·licituds. Esta condició s’haurà de mantindre en el moment de la signatura del contracte d’arrendament.



A més, caldrà estar inscrits en el Registre de Demandants de Lloguer de l’Ajuntament de València i no tindre, en ple domini o en usdefruit, un habitatge situat en el territori espanyol, ni la persona sol·licitant i ni cap membre de la unitat de convivència. La unitat de convivència ha de tindre uns ingressos mínims suficients per al pagament de la renda. A estos efectes, els ingressos mínims anuals hauran de ser iguals o superiors a dos vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM (15.039,18 euros).



Els ingressos anuals de la unitat de convivència no podran ser superiors a 3’5 vegades l’IPREM (26.318,57 euros). No obstant, en el cas que es tracte de família nombrosa categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual, discapacitat física i sensorial inferior a 65% el llindar serà de 4 vegades l’IPREM (30.078,36 euros), i de 5 IPREM (37.597,95 euros) quan es tracte de família nombrosa categoria especial o persona amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.



Lozano ha dit que es tracta d’una iniciativa més per a incrementar l’oferta d’habitatge protegit i assequible a la ciutat de València i de consolidar la residencialització en els nostres barris. A més, es prioritza en la baremació a col·lectius especialment vulnerables com són la gent jove, les persones majors o persones amb algun tipus de discapacitat; així com també, en segon lloc, a les persones que han perdut la seua vivenda, víctimes de violència de gènere o les famílies monoparentals o nombroses”.