L’Ajuntament de València inicia una campanya als mercats per a promocionar els contenidors marrons

El 41 % de la composició de la bossa de fem que tirem al contenidor verd és matèria orgànica





Un equip d’educació ambiental de l’Ajuntament informarà als mercats municipals dels barris on s’ha instal·lat el contenidor marró per a sensibilitzar la població del bon ús d’este servici habilitat per a la recollida de matèria orgànica. En total, es duran a terme setze accions informatives en el marc d’una campanya organitzada arran la implantació de la recollida selectiva dels residus de matèria orgànica que, de moment, dona cobertura a prop de 400.000 persones.



Durant esta campanya, que pretén canviar hàbits, també s’informarà els grans productors de residus de matèria orgànica de les parades del mercat (com a fruiteries, peixateries, carnisseries o forns) i la ciutadania en general, ja que el 41 % de la composició de la bossa de fem que es tira al contenidor verd és matèria orgànica, és a dir, restes d’aliments.



A més de conscienciar de la importància de la separació dels residus en origen, i implicar així la ciutadania, en estes sessions informatives es donarà a conéixer el tipus de residus que han de ser depositats en el contenidor marró (restes de menjar, peles, restes de paper tacat…) i quins continuen considerant-se objecte del contenidor verd (com els bolquers, tovalloletes o qualsevol residu de neteja domèstica). També es destacaran els avantatges del nou model de recollida selectiva i els seus beneficis mediambientals, socials i econòmics.



Durant estes jornades, a més, s’abordaran temes sensibles que poden sorgir amb la implantació del nou servici de recollida selectiva de la matèria orgànica i es donarà resposta a qüestions com, per exemple, què es fa amb estos residus que es traslladen a la planta de tractament de residus de l’EMTRE. En este equipament es realitza un tractament biològic en què la matèria orgànica es transforma en compost, que podrà ser aplicat en el sòl com a adob o esmena orgànica en les tasques agrícoles o de jardineria.



En concret, les accions informatives es duran a terme durant tot el mes de juliol als mercats de Benicalap, l’avinguda del Cid, Benimaclet, Benimàmet, Jesús-Patraix, Sant Pere Nolasco, Torrefiel i Montolivet. A les persones interessades se’ls farà lliurament d’un poal per a facilitar la separació de residus de matèria orgànica, amb les bosses corresponents, així com bosses específiques per a separar un altre tipus de residus i un embut per a poder reciclar l’oli usat.