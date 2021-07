L’Ajuntament de València iniciarà la setmana vinent la reconstrucció de les torrasses heptagonals del xalet d’Aben al-Abbar

Connect on Linked in

Luisa Notario ha posat en valor la intervenció municipal “per recuperar un edifici emblemàtic que es convertirà en una nova dotació per al barri”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat este dimecres l’inici pròxim de les obres per a la reconstrucció de les dos torrasses heptagonals del xalet del carrer d’Aben al-Abbar, al barri d’Albors. La intervenció seguirà les instruccions de la comissió municipal tècnica de Patrimoni, es desenvoluparà durant els pròxims dos mesos i se sumarà al conjunt d’actuacions per rehabilitar l’edifici, adequar la parcel·la i destinar-ho a equipament dotacional obert per al veïnat del barri.

Hi ha previst que les obres començaran la setmana vinent per reconstruir les dos torrasses heptagonals de teula vidriada situades en la façana posterior del xalet, conegut no sols pel seu valor patrimonial sinó també per haver acollit l’última reunió del govern de la Segona República. La reconstrucció es durà a terme basant-se en la presa de dades anterior a la rehabilitació de l’edifici i l’estudi fotogramètric realitzat amb la tècnica de núvol de punts, amb fàbrica de rajola massissa de cinc centímetres col·locats a soga, revestits amb morter de calç. Tant els materials com la tècnica de construcció han sigut aprovats per la comissió tècnica de Patrimoni el mes de maig passat i es contempla que el cobriment dels cupulins es durà a terme amb peces de ceràmica vidriada fabricades a mà de forma expressa.

El termini previst per a l’execució de les obres és de dos mesos i el pressupost arribarà als 48.399,18 euros, IVA inclòs.

Notario ha volgut posar en valor la recuperació de l’edifici. “Des del govern de Joan Ribó hem salvat de la runa total este edifici, que no sols té un valor patrimonial sinó també simbòlic per a la ciutat, per eixa reunió final abans de l’exili del govern de la Segona República”, ha destacat. A més, ha recordat que “en 2015 es trobava en situació d’abandonament extrem i en risc de col·lapse total de l’estructura, motiu pel qual eixe mateix any ja el vàrem incloure en el Pla de Recuperació d’Edificis amb Valor Patrimonial i iniciàrem els tràmits per rehabilitar l’edifici i adequar la parcel·la”. Per últim, ha avançat que d’ací a uns mesos “esta intervenció permetrà el veïnat del districte de Camins al Grau disposar d’unes instal·lacions que tindran també un ús cultural”.

Intervencions realitzades

Amb l’objectiu de millorar l’execució de les torrasses i per tal d’ ajustar-les a les condicions indicades per la comissió tècnica de Patrimoni, van ser enderrocades aprofitant les obres d’adequació de la parcel·la. D’esta manera es podrà ajustar l’arrancada de les noves torrasses al paviment que s’ha col·locat en la part posterior i evitar amb això la deterioració.

Les obres realitzades a finals de març se centraren en més de 390 metres quadrats de superfície en la part posterior i més de 330 en la part que recau al carrer d’Aben al-Abbar. Prèviament ja s’havien escomés les intervencions principals de les obres de restauració de l’edifici.