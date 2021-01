L’Ajuntament de València insta a Iberdrola a solucionar les incidències que han afectat diverses zones de la ciutat

Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha mostrat el suport del consistori al veïnat afectat

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha mantingut una trobada telemàtica amb representants de l’empresa elèctrica Iberdrola per interessar-se per les incidències comunicades per veïns i veïnes de diverses zones de la ciutat des de divendres passat. “En la situació meteorològica actual és més important encara poder garantir el confort tèrmic en les vivendes i per això consideràvem fonamental esta comunicació per saber què ha ocorregut i instar la companyia elèctrica a subsanar eixos problemes dels darrers dies”, ha explicat.

Durant la trobada, el regidor ha traslladat diversos problemes sorgits en diversos barris de València, com ara el del Cabanyal, on segons el relat de diversos veïns i veïnes “la potència en moltes cases arribà a ser tan baixa que sols funcionaven els electrodomèstics de consum més baix i, fins i tot, en hores concretes, no disposaven de subministrament elèctric”.

“Parlem de problemes importants que en ocasions han comportat no poder disposar d’aigua calenta o sistemes de calefacció”, ha concretat Ramon, qui ha agraït la predisposició de la companyia a donar resposta ràpida a les persones usuàries. “Ens han explicat que són incidències derivades d’una situació excepcional amb importants increments de consum en zones històriques amb més limitacions tècniques i per resoldre-ho han detallat com estan reordenant i repartint les càrregues per donar solució als problemes i han assegurat que tenen un pla ambiciós d’inversions que reforçarà la xarxa de baixa tensió a València i que permetrà assumir situacions excepcionals com la viscuda estos dies”, ha ressaltat el regidor, per a qui “en situacions de fred extrem és fonamental que la xarxa puga assumir la potència necessària en cada vivenda per evitar problemes de salut per a la població”.