L’Ajuntament de València invertirà 1,5 milions d’euros per a millorar els parcs de bombers de la ciutat

La Junta de Govern ha acordat la inversió d’1.468.618 euros en obres de millora de les instal·lacions del cos de Bombers. En concret “s’invertiran 1.143.349 euros en la remodelació de l’edifici administratiu i residencial, i la creació d’una torre d’entrenament al parc nord, i altres 325.269 euros en la reforma exterior del parc de bombers de la zona est”, tal com ha informat el regidor d’Hisenda Borja Sanjuán en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local.

Pel que fa al Pla Resistir el regidor ha destacat que “hui s’han abonat 153.800 euros al sector de l’hostaleria, amb el que ja són 5.399 els autònoms i micropimes, que han rebut esta ajuda amb un muntant total de 12.989.40 euros. També s’han abonat 35.800 euros d’ajudes al sector del taxi, d’esta manera són ja 2.230 taxistes els es han acollit a estes ajudes per un import de 4.571.800 euros”. Referent al sector de la cultura, el regidor ha subratllat que “hui s’han abonat 10.000 euros addicionals, així que ja s’han pagat 1.082.600 euros entre els 457 beneficiaris”. Finalment s’ha aprovat el pagament de 335 subvencions al sector de cerimònies i celebracions per un import de 741.800, per la qual cosa en total s’han fet efectives 553 ajudes per 1.222.400 euros. A més Sanjuán ha remarcat que s’ampliarà en deu dies el termini a les empreses que vulguen sol·licitar esta ajuda “ja que hem detectat que hi ha un nombre considerable d’empreses del sector que no l’han sol·licitada”.

El regidor d’Hisenda ha recordat que l’Ajuntament va aprovar ahir la quarta modificació de crèdits, que té origen en els romanents de tresoreria. “S’havien adjudicat ja 85 milions d’euros, però com necessitàvem 17 milions més, adjudicarem altres 20 milions per a tindre una mica de marge per a possibles necessitats. Ho farem amb uns diferencials molt avantatjosos, donada la solvència de l’Ajuntament”.

Sanjuán també ha informat sobre l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds xec escolar corresponent al curs pròxim, del 31 de maig al 10 de juny, “en atenció a la sol·licitud realitzada per diversos beneficiaris que havien tingut problemes per a sol·licitar l’ajuda”.

I per a finalitzar la roda de premsa el regidor ha explicat que el sevici de planejament ha aprovat la modificació puntual del PGOU de València i del PRI Entrada de Sant Pau, en Malilla, “en el qual s’agruparan determinats centres escolars el que permetrà l’alliberament d’espai públic, que es podrà utilitzar per a millorar les infraestructures i els serveis del barri”.