L’Ajuntament de València invertirà 525.000 € en la remodelació de l’esplanada central del Parc de l’Oest

El Parc de l’Oest serà sotmés a una remodelació integral, que començarà amb l’actuació sobre l’esplanada central, un projecte que suposarà una inversió total de 525.000 euros. El vicealcalde i regidor de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la ciutat, Sergi Campillo, ha donat a conéixer este dimecres el projecte de remodelació de la zona central d’este parc històric, el termini d’execució del qual és de sis mesos.



Tal com ha explicat Campillo, el Parc de l’Oest, una gran infraestructura ciutadana que va ser inaugurada en 1995, «necessitava ja una actualització integral; per la qual cosa ja en el mandat passat es va encarregar la redacció d’un projecte de remodelació, en la mateixa línia del fet al Parc de Benicalap en eixa etapa». «Cal tindre en compte que es tracta d’una zona de gran ús per part de la ciutadania», ha subratllat el vicealcalde.



El Parc de l’Oest, construït sobre els terrenys de l’antiga Caserna de l’Exèrcit de l’Aire (de fet, exhibeix un avió reactor com a símbol del seu ús anterior) va vindre a «compensar al veïnat dels barris de l’entorn de la falta d’espais verds accessibles», ha recordat el regidor: «i més de 35 anys després, el parc necessitava una remodelació, malgrat que té un bon manteniment i contínua sent un parc molt usat», ha afegit. El projecte s’ha realitzat a través de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars, i serà publicat de manera imminent en el Perfil del Contractant de la web municipal per a la seua licitació. El projecte compta amb un pressupost de 525.725,51 euros i un termini d’execució de 6 mesos.