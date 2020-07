L’Ajuntament de València invertirà 525.000 € en la remodelació de l’esplanada central del Parc de l’Oest

Connect on Linked in

Es tracta de la primera fase de la remodelació del Parc, que s'efectuarà en tres etapes, ha explicat el vicealcalde, Sergi Campillo



El Parc de l’Oest serà sotmés a una remodelació integral, que començarà amb l’actuació sobre l’esplanada central, un projecte que suposarà una inversió total de 525.000 euros. El vicealcalde i regidor de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la ciutat, Sergi Campillo, ha donat a conéixer este dimecres el projecte de remodelació de la zona central d’este parc històric, el termini d’execució del qual és de sis mesos.



Tal com ha explicat Campillo, el Parc de l’Oest, una gran infraestructura ciutadana que va ser inaugurada en 1995, «necessitava ja una actualització integral; per la qual cosa ja en el mandat passat es va encarregar la redacció d’un projecte de remodelació, en la mateixa línia del fet al Parc de Benicalap en eixa etapa». «Cal tindre en compte que es tracta d’una zona de gran ús per part de la ciutadania», ha subratllat el vicealcalde.



El Parc de l’Oest, construït sobre els terrenys de l’antiga Caserna de l’Exèrcit de l’Aire (de fet, exhibeix un avió reactor com a símbol del seu ús anterior) va vindre a «compensar al veïnat dels barris de l’entorn de la falta d’espais verds accessibles», ha recordat el regidor: «i més de 35 anys després, el parc necessitava una remodelació, malgrat que té un bon manteniment i contínua sent un parc molt usat», ha afegit. El projecte s’ha realitzat a través de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars, i serà publicat de manera imminent en el Perfil del Contractant de la web municipal per a la seua licitació. El projecte compta amb un pressupost de 525.725,51 euros i un termini d’execució de 6 mesos.



La idea d’esta primera fase, ha explicat el vicealcalde, és «reformar la zona central per a donar permeabilitat al parc de nord a sud amb una continuïtat d’espais i ombres que afavorisca l’ús i gaudi ciutadà, i evite perdre tants metres quadrats d’esplanada buida». De fet, en estos moments, la zona central està ocupada per una àmplia plaça sense vegetació, sense ombra i amb barreres exteriors de 2.662.83 metres quadrats. A més, hi ha un escenari de 262,09 m², altres 2.400 m² de terrasses i només 626 m² de praderia.



El que proposa bàsicament el projecte de remodelació és la transformació de la gran esplanada en una zona de praderia i l’ampliació de la superfície arbrada. Atés que l’escenari, per les seues àmplies dimensions, només s’usa per a actes de gran afluència, es preveu un redisseny que rebaixe la seua cota i reformule les seues mesures. El resultat de tota la remodelació de l’àgora central del Parc de l’Oest serà un espai amb gespa que connectarà les zones nord i sud del parc (que compten amb una gran massa arbòria), i que inclourà graderies de fusta a diferents altures per a poder donar ús al renovat escenari. Es retiraran les lloses de formigó i la tanca d’accés i s’adequaran noves rampes per a resoldre el canvi de cota del parc, amb un redisseny de l’accés. «Volem fer una continuïtat de zones i d’ombres per a crear un espai amable, i no perdre esta gran quantitat de metres quadrats que a penes tenen ús», ha explicat el vicealcalde.



Campillo ha afegit que, atés que es tracta de «un parc d’importància nuclear per a la vida quotidiana dels veïns i veïnes de l’entorn, no es pot tancar per a dur a terme les actuacions; pel que el projecte s’efectuarà en tres fases diferenciades: la segona fase serà la corresponent a l’àrea nord, la que dona a l’avinguda del Cid; i la part sud es remodelarà en últim lloc. La zona central continuarà acollint usos de caràcter cultural, lúdic, mediambiental i per a la seua utilització per les entitats ciutadanes i veïnals dels barris de voltant.



Sergi Campillo ha conclòs subratllant la importància de les actuacions de millora de les infraestructures urbanes, que redunden de manera directa en la qualitat de vida ciutadana, «i especialment dels projectes en els barris, perquè la ciutat són tots els seus barris», ha afirmat.