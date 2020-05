L’Ajuntament de València ja ha agilitzat els tràmits per demanar llicència per a instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar

Connect on Linked in

L’alcalde explica al director general de l’IDAE els treballs desenvolupats per aplicar bonificacions als tributs i impulsar una nova ordenança

L’Ajuntament ja ha agilitzat els tràmits per demanar llicència per a instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar. A més treballa en l’elaboració d’una nova ordenança municipal per a regular la captació solar d’ús tèrmic i d’energia fotovoltaica, així com en la modificació dels tributs locals que s’apliquen al respecte, «amb bonificacions per a aquelles vivendes que s’adeqüen i promoguen l’ús d’este recurs renovable».



L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ho ha explicat hui al director general de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), Joan Groizard. En la trobada que han mantingut, per videoconferència, també hi ha participat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón.



Durant la reunió, l’alcalde Joan Ribó també ha manifestat que l’Ajuntament abordarà la normativa urbanística per a facilitar-ne l’ús de les energies renovables i contactarà amb diferents sectors socials, com ara el Col·legi d’Administradors de Finques, «per a promoure la iniciativa i valorar els avantatges que tindrà l’aposta per l’energia fotovoltaica a la nostra ciutat».



En este sentit, el primer edil, ha recordat «la implicació de l’Ajuntament a l’hora de millorar les condicions d’accessibilitat a l’energia fotovoltaica a la ciutat, amb la finalitat de promoure l’ús d’este recurs per lluitar contra el canvi climàtic, i en el marc de les mesures que es prendran per aconseguir una eixida sostenible de la crisi generada pel coronavirus».



Joan Ribó també ha rememorat el seu compromís «signat per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic i les accions de govern en esta direcció dutes a terme fins ara per l’executiu local». «De fet, treballem amb polítiques de mobilitat, amb accions com la conversió d’espais de trànsits en zona vianants i el foment del transport públic». D’altra banda, ha continuat l’alcalde, «impulsem iniciatives agroalimentàries per a fomentar el consum de productes de proximitat i l’agroecologia».



Des de la Regidoria de Transició Energètica i Emergència Climàtica, s’ha traslladat l’interès municipal de potenciar les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars d’autoconsum tant en edificis públics com particulars a tots els servicis municipals implicats per fer-ho possible», ha explicat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon.



«En general -ha subratllat- reformulem les normatives perquè els tràmits siguen fàcils i ràpids, i aconseguir així que el veïnat puga formar part de la transició energètica i, a hores d’ara, «ja hem avançat perquè des de Llicències ja no es demana projecte visat per a instal·lacions de menor de 10kWp, és suficient amb una memòria tècnica».



Alejandro Ramon, ha assegurat que els avanços de l’Ajuntament en esta matèria «donaran resposta a la preocupació que moltes famílies interessades a fer l’aposta per la transició».



En parlar de la vessant tributari, l’alcalde ha reiterat la voluntat del govern municipal «d’incentivar les instal·lacions de producció fotovoltaica amb bonificacions tributàries en els impostos de béns immobles (IBI) i sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)». «Estes bonificacions també afavoriran preferentment aquelles propietats amb un valor cadastral menor», ha detallat.



El director general de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), Joan Groizard, que s’ha mostrat «interessat en conèixer els avanços desenvolupats a València per facilitar els tràmits administratius per incentivar la implantació de les instal·lacions solars», i ha confirmat «la necessitat de promoure l’ús d’energia d’autoconsum i en particular l’energia solar fotovoltaica en la ciutat per a aconseguir els objectius mediambientals de cara al 2030».