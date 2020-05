L’Ajuntament de València ja ha executat tres quartes parts dels darrers projectes dels pressupostos participatius per a renovar enllumenat públic

Connect on Linked in

Notario ha destacat l’avanç de les intervencions, tot i l’estat d’alarma, i l’estalvi anual de vora 200.000 euros i més d’un 70 % del consum energètic.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha donat compte este dimecres de l’estat de les intervencions vinculades a dos projectes aprovats per la ciutadania en el marc del procés participatiu DecidimVLC per a millorar l’enllumenat públic amb la seua renovació en diversos punts de la ciutat. Tres quartes parts de les actuacions ja han finalitzat.



“En els últims cinc anys hem fet un gir de 180 graus a les polítiques de renovació de l’enllumenat públic per allunyar-lo per complet de polítiques molt fosques que a més continuaven reforçant la posició de València com a capital europea de la contaminació lumínica”, ha afirmat Notario. “Des de 2015 hem millorat gran part de l’enllumenat públic de la nostra ciutat, reduint tant la contaminació lumínica com la conseqüent molèstia a veïns i veïnes i aconseguint alhora una important davallada tant en el consum energètic com en el cost econòmic per a les arques públiques”, ha destacat la regidora, per a qui les polítiques relacionades amb l’enllumenat en els darrers cinc anys es caracteritzen per “la modernització, la responsabilitat i l’eficiència”.



Patraix, Malilla, Campanar, la Saïdia, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Benicalap, Rascanya, l’Olivereta i diverses paradades del tramvia així com el jardí del Túria són els enclavaments protagonistes d’estes actuacions que, dividides en sis lots i amb un pressupost global d’1.470.009 euros, permetran millorar l’enllumenat públic amb un estalvi energètic mitjà del 70 % -arribant en algun cas a superar el 80 %-. Es preveu, de fet, una reducció anual d’energia d’1.382.170,47 kW/h; en termes econòmics, l’estalvi se situa en prop dels 200.000 euros a l’any.



Notario ha explicat que algun dels lots, com és el cas del que situa les intervencions en l’Olivereta, les actuacions ja han acabat per complet, tot i l’endarreriment generat pel decret de l’estat d’alarma i la paralització en algun moment de tota l’activitat econòmica no essencial.



Notario ha detallat que en tots els casos s’està utilitzant tecnologia Led amb les màximes prestacions i amb una tonalitat de llum amb temperatura de color correlacionada 2.700° K (baixa intensitat per a un menor consum) i una elevada reproducció cromàtica (d’índex IRC 80, més elevat, que redunda en una bona percepció de la llum). “Són lluminàries d’elevades prestacions fotomètriques amb una tipologia de Led més càlida del que és habitual i amb una reduïda component de llum blava”, ha explicat. A més, ha insistit en el fet que les noves lluminàries sols emeten la llum cap a terra, reduint així de forma molt notable la contaminació lumínica i la intromissió de llum intrusiva en vivendes particulars, tal i com passava amb l’anterior enllumenat.



Notario ha afegit per acabar que “totes estes polítiques no sols redunden en una millora de l’enllumenat de la ciutat i de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de València, sinó que també ens han permés passar des dels vora 13,4 milions d’euros de gasto en la factura municipal per l’enllumenat fins els 6,1 milions, un 54,39 % menys. “La sostenibilitat i la gestió honrada i responsable dels recursos que tenim és una prioritat per al govern de Joan Ribó”, ha conclòs la regidora.