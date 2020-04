L’Ajuntament de València ja ha fet realitat la pràctica totalitat de les mesures aprovades per a front al COVID-19

Connect on Linked in

L’alcalde de València Joan Ribó, i els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo han informat en roda de premsa, dels assumptes tractats en la Comissió de Seguiment de la Covid-19 i la Junta Local de Govern.

En la reunió han acordat renovar automàticament les ajudes d’emergència social en concepte de manutenció, necessitats bàsiques i entrada en habitatge, aprovades amb caràcter temporal per al període de vigència de l’Estat d’Alarma.

Per la seua part, Sandra Gómez, ha informat que es va a fer un repàs de l’estat pressupostari en cada departament per tal d’adequar-lo a la situació actual.

També s’han enumerat les decisions municipals com ara l’adjudicació del contracte de subministrament de desdejunis diaris per a un total de 110 persones migrants, que s’han trobat amb situació de desempar arran de la situació actual», així com la baixada d’un 10% dels sous de l’equip de govern i assessors per tal d’invertir aquests diners a la investigació del coronavirus.

L’Ajuntament de València ha realitzat un balanç de les 66 iniciatives aprovades de les quals s’han acomplit en un 92%.