L’Ajuntament de València, la OPS i la CICAD fan balanç de l’impacte de la covid-19 en el consum de drogues, que ha disminuit entre la joventut pel context de pàndemia

L’Ajuntament de València, juntament amb l’Organització Panamericana de la Salut (OPS) i la Comissió Interamericana per al Control de l’Abús de Drogues de l’Organització d’Estats Americans (CICAD), han fet balanç sobre l’impacte de la pandèmia en les polítiques locals per a la prevenció i el tractament dels trastorns per consum de substàncies.

El 26 de juny de 2020, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic de Drogues, va tindre lloc la primera reunió virtual sobre la covid-19 i el consum de drogues, en la qual experts i gestors es van reunir per a debatre sobre les polítiques locals sobre consum de substàncies en el context de la pandèmia. Un seminari que va suposar una important fita científica per l’elevada representació institucional present.

Un any després, els mateixos experts s’han reunit per a fer balanç després d’estos mesos. “S’ha conclòs que el consum de substàncies s’ha incrementat com a manera de bregar davant els malestars provocats per la Covid-19, no obstant això, en la franja de la joventut, este consum hauria disminuït, a causa del context de limitació del contacte grupal i de l’accés als espais recreatius”, ha explicat el regidor de Salut, Emiliano García.

Quant a les polítiques públiques, en la reunió es van destacar “les iniciatives que generen una major integració entre els servicis de salut general i els especialitzats en salut mental i addiccions”. “La pandèmia està deixant aqueixa lliçó molt arrelada de no separar l’atenció a persones amb problemes mentals i de consum de la totalitat dels serveis integrats de salut”, ha indicat.

A més, ha ressaltat que s’ha identificat “quins són aquells dispositius d’assistència, d’acompanyament o de cura que permeten aprofitar les oportunitats que ens brinden les tecnologies per a l’assistència remota i quins són els seus usos més intel·ligents per a garantir un millor i major accés, continuïtat de cures i qualitat de l’atenció”. Emiliano García ha destacat totes les accions que es van realitzar en matèria de tecnologia des de la regidoria de Salut de l’ Ajuntament de València per a “adequar els programes de prevenció de les addiccions als nous mètodes de comunicació i d’aprenentatge que la situació demandava”.

García ha recordat que “queda encara molt per fer, hem de continuar veient les addiccions des de l’àmbit de la salut pública individual i comunitària, i des de la defensa dels drets humans. Des de les administracions locals, els Ajuntaments, com el de València, tenim l’obligació de continuar informant, formant i atesa la ciutadania per a previndre les addiccions, tant amb substància com sense substància”.

Per part seua, el secretari executiu de la CICAD, Adam Namm, va assegurar durant la trobada que “ens trobem davant un panorama encoratjador, comptem ja amb més eines per a enfrontar els efectes de la pandèmia i continuem preparant-nos més i millor per a batre les seues conseqüències”. A més, va destacar l’efectivitat de la guia de l’estratègia hemisfèrica sobre drogues i el seu corresponent pla d’acció 2021 a 2025, que delinea un marc d’actuació i accions consensuades pels estats membres per a defensar els drets fonamentals de les persones i famílies afectades per les drogues.