L’Ajuntament de València, la universitat Jaume I i la UV avaluen un nou mètode d’alerta de transmissió de la Covid-19 en l’espai públic

Connect on Linked in

A través del Servici de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire

L’Ajuntament de València, a través del Servici de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire, col·labora amb les universitats Jaume I i Universitat de València en l’avaluació d’un nou mètode d’alerta de transmissió del covid-19 en l’espai públic. El Consistori facilita la instal·lació en la plaça de l’Ajuntament, per part d’un equip de les universitats, d’una estació per al mesurament de la presència del SARS-CoV-2 en l’aire, com a eina de vigilància i alerta de la transmissió del covid-19.



D’esta manera, la plaça de l’Ajuntament servirà, després de ser recuperada com a espai per a ús dels vianants, com a epicentre per a l’estudi de l’eficàcia d’un nou mètode d’avaluació de la transmissió del covid-19 en espais oberts, a partir del mesurament de la seua presència en aerosol atmosfèric, tal com ha explicat el regidor de Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi.



L’estudi forma part del projecte d’investigació “Detecció del SARS-CoV-2 en aerosol atmosfèric com a eina de vigilància i alerta de la transmissió del COVID-19” que dirigeix la doctora Juana Mari Delgado-Saborit, de la Universitat Jaume I, i compta amb una de les quatre Ajudes a equips d’investigació científica sobre SARS-CoV-2 i covid-19 en Ecologia i Veterinària, recentment concedides per la Fundación BBVA.



El projecte compta amb la col·laboració de personal investigador de la Universitat de València, que s’encarregarà dels mesuraments a la ciutat de València. Així mateix, investigadors de la Universitat Miguel Hernández s’encarregaran de realitzar-les a Elx. Per a això, es preveu instal·lar dos equips de mesurament al costat del captador de la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire situat a prop de la font de la plaça de l’Ajuntament, que seran utilitzats durant un període de 9 mesos. Estos dos equips permetran mostrejar partícules en l’aire PM2.5 i PM10, i el seu emplaçament ja disposa del vistiplau de la Comissió de Patrimoni municipal.



Una vegada en funcionament, l’equip d’investigació avaluarà diàriament les dades recollides per l’estació i els relacionarà amb les dades registrades d’incidència de covid-19 amb la finalitat d’establir una possible relació entre la presència del SARS-CoV-2 en aerosol atmosfèric registrat i la incidència del virus, de cara a determinar si el dispositiu és una eina útil per a alertar sobre la transmissió de la malaltia.



El regidor Giuseppe Grezzi ha traslladat a l’equip responsable de la investigació la «total predisposició de l’equip municipal per a facilitar els treballs», i ha celebrat l’elecció de la plaça de l’Ajuntament com a epicentre de l’estudi, ja que, ha assegurat, «és un espai aglutinador i central de la ciutat en el qual, mentre abans ens preocupava l’especial presència de contaminació atmosfèrica, ara es poden realitzar estudis d’este tipus per l’elevada presència de persones i la millora de la qualitat de l’aire».