L’Ajuntament de València licita la rehabilitació de la Casa de les Roques amb un pressupost de 325.000 euros

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres la licitació de les obres per a la rehabilitació de la Casa de les Roques del Museu del Corpus de València amb un pressupost de 325.560,85 euros. El termini previst és de sis mesos abans de procedir a l’adjudicació i execució de les obres.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que la intervenció municipal inclourà el tractament d’humitats en els murs perimetrals i els pilars, s’actuarà també sobre l’estructura i l’entramat de fusta, el recrescut d’ampit perimetral de la claraboia i les cobertes inclinades, es millorarà el sistema d’evacuació d’aigües pluvials i es rehabilitarà la façana i la fusteria, s’instal·larà el sistema elèctric i d’il·luminació i es proporcionarà un tractament contra els agents xilòfags.

“Volem recuperar i posar en valor l’edifici, del segle XV, de la manera més respectuosa possible, atenent els seus orígens i a les remodelacions que s’hi han fet amb el pas del temps”, ha afirmat. A més, ha afegit que s’han dut a terme ja “tots els processos necessaris per garantir la seguretat de l’edifici”.

La regidora ha recordat que la Casa de les Roques es va tancar en 2019 per problemes de seguretat davant la sospita que poguera haver danys estructurals. “Són moltes les intervencions que venim impulsant des del mandat anterior per rescatar i preservar el nostre patrimoni arquitectònic, sobretot en casos com este, tan arrelats a la cultura de la nostra ciutat”.

Per la seua banda, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacat “els avanços en la dignificació de tots els espais que donen a conéixer el patrimoni cultural festiu que tenim a València” i ha posat com a exemple esta rehabilitació o les intervencions que es realitzaran també al Museu de la Setmana Santa Marinera.