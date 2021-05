L’Ajuntament de València licita les obres de l’Espai Natzaret, l’antesala del futur Parc de Desembocadura

Print This Post

El veïnat podrà disfrutar pròximament d’una zona verda provisional de 33.275,04 m2 amb àrees de jocs, esportives i d’esplai

L’Ajuntament, a través de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins, ha licitat les obres de condicionament de l’Espai Natzaret, que formarà part del futur Parc de Desembocadura. Els treballs tenen un pressupost de vora 120.000 euros i un termini d’execució de dos mesos. El veïnat podrà disfrutar pròximament d’una zona verda provisional de més de 30.000 m2 mentre es desenvolupa el Parc de Desembocadura definitiu. Hi haurà jocs infantils, circuit per a bicicletes, rocòdrom, taules de pícnic i una passarel·la de fusta que emula el camí a la desapareguda platja de Natzaret, entre altres equipaments. Segons el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es tracta “d’un nou espai per a la ciutat de València, que avança cap a un model molt més sostenible i naturalitzat”.

La inauguració de l’Espai Natzaret està més a prop amb l’inici del procediment de licitació per contractar les obres de condicionament d’este jardí, que serà l’antesala del Parc de Desembocadura, amb un cost màxim de 119.599,29 euros. L’empresa que resulte adjudicatària disposarà de dos mesos per preparar la parcel·la de 60.154 m2 abans d’obrir-la al públic, tot i que al final d’esta actuació el veïnat de Natzaret podrà gaudir d’aproximadament la meitat de la superfície, més de 30.000 m2. Pròximament la ciutadania podrà disfrutar d’un nou espai verd amb jocs infantils, un circuit per a bicicletes (pumptruck), un rocòdrom, una esplanada multiusos, taules de pícnic, arbres i vegetació, a més d’una passarel·la de fusta al costat d’un magnífic exemplar d’eucaliptus que emula l’antic camí a la platja de Natzaret desapareguda dècades arrere.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat el caràcter temporal de l’Espai Natzaret, “ja que el futur projecte del Parc de Desembocadura intervindrà sobre este espai”. “Però fins que este gran projecte siga definit i executat, els veïns i veïnes d’este barri podran fer ús d’esta gran zona verda provisional. Un nou espai per a la ciutat de València, que avança cap a un model molt més sostenible i naturalitzat”, ha manifestat l’edil. El vicealcalde s’ha referit així mateix al Parc de Desembocadura com a “un dels projectes d’infraestructura verda més importants de la ciutat”, que tractarà la prolongació de l’antic llit del riu Túria fins al mar i “resol un deute històric amb el barri de Natzaret”. El Parc de Desembocadura es convertirà en un pulmó verd de la ciutat com el Jardí del Túria o el Parc Central, comprén 253.411 m2 i té un cost estimat de 36 milions d’euros, si s’inclouen els últims trams del Jardí del Túria.

L’objectiu de la licitació de la primera parcel·la que formarà part del Parc de Desembocadura és realitzar les actuacions necessàries perquè les persones usuàries puguen accedir de forma segura. Com ha recordat el vicealcalde, es tracta “d’un espai postindustrial, ocupat fins fa uns anys per l’antiga fàbrica Arlesa-Moyresa-Bunge, que ha sigut reconvertit en zona verda, però que encara mostra restes del seu passat industrial com a runes i elements perillosos”. Sergi Campillo ha explicat que “s’ha aprofitat el màxim nombre de superfícies constructives de les antigues edificacions existents que romanen en bones condicions, i s’han conservat aquells elements botànics que podien integrar-se en la nova zona verda resultant”.

Segons ha assenyalat el titular d’Ecologia Urbana, “la nostra intenció era haver obert l’Espai Natzaret fa molts mesos”, però es van detectar en els terrenys enderrocs i restes metàl·liques, per la qual cosa “vam decidir ser prudents i prioritzar la seguretat”. En eixe context, l’Ajuntament va encarregar la redacció d’un projecte de condicionament, “l’empresa ja ens l’ha entregat fa unes setmanes i ara licitem la seua execució”. De la parcel·la de més de 60.000 m2 es deixarà oberta al públic més de la meitat, mentre que la resta d’àrees es tancaran “perquè no puguen ser accessibles i no hi haja risc d’accident”. Les que es deixen obertes “anem a condicionar-les perfectament perquè complisquen amb la normativa de seguretat i accessibilitat, de forma que els veïns i veïnes de Natzaret puguen disfrutar d’una zona verda de més de 30.000 m2 fins la construcció definitiva del Parc de Desembocadura”.

Entre els treballs que es duran a terme a l’Espai Natzaret es troba: pavimentar algunes zones, demolir paviments i posar vegetació després, instal·lar una xarxa de reg que permeta plantar arbres i arbustos, pintar superfícies pavimentades per crear espais esportius i de jocs infantils, col·locar mobiliari urbà, tancar àrees puntuals i tractar punts crítics que puguen suposar un problema per a la seguretat de les persones.

L’any passat el servici municipal de Jardineria i l’OAM Parcs i Jardins Singulars ja van realitzar una intervenció conjunta en esta superfície, pertanyent a l’Autoritat Portuària de València i posada a disposició de l’Ajuntament. Així, en 2020 s’han netejat els vials, s’ha preparat una xarxa de boques de reg, s’han plantat alguns arbres i s’han col·locat taules de pícnic, bancs i papereres. També s’ha creat una praderia rústica al voltant d’un exemplar d’eucaliptus i, al costat, una passarel·la de fusta que discorre per la que fora la línia cap a l’antiga platja de Natzaret. A més, la Fundació Esportiva Municipal ha instal·lat un circuit per a bicicletes, un rocòdrom i jocs de sambori.